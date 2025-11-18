deportes
Nota

John Cena se despide de la WWE y lo hizo de una forma icónica: fans se desviven en aplausos

El legado de John Cena en la WWE está llegando a su final y el luchador estadounidense vivió un momento único durante el Monday Night RAW

John Cena se despide de RAW en la WWE
WWE
John Cena se despide de RAW en la WWE
Rodrigo Acuña
Lucha Azteca
John Cena es uno de los luchadores más exitosos de la cadena WWE y, este pasado lunes, se despidió del Madison Square Garden, arena donde logró conseguir su primer título. Fue su última aparición en Monday Night RAW, donde compartió ring junto con Rey Mysterio y Sheamus. Cabe destacar que Cena es uno de los pocos luchadores en conseguir un Grand Slam .

Así fue la última lucha de John Cena en el Madison Square Garden

Los aplausos y la ovación del público no duró demasiado, pues el emocionante momento fue interrumpido por Dominik Mysterio , quien le reclamó una revancha por el título. Cena lo desafió por una lucha en RAW y, de forma inmediata, aparecieron Finn Balor y JD McDonagh, quienes atacaron a la leyenda estadounidense sin dudarlo.

The Judgment Day desafía a John Cena
WWE
The Judgment Day desafía a John Cena

Sin embargo, John no se quedó solo, pues Rey Mysterio y Sheamus acudieron al rescate para igualar las condiciones. Posteriormente, se pactó la lucha de relevos australianos, decisión que fue celebrada por el Universo WWE. Todo fue muy emotivo, pero el momento que generó más aplausos en las gradas fue cuando los tres 'técnicos' hicieron el clásico 'Five Knuckle Chuckle'.

TE PUEDE INTERESAR:

La victoria fue para Cena, junto con Rey Mysterio y Sheamus, quienes al finalizar se fundieron en un abrazo. Poco a poco, el luchador estadounidense se empieza a despedir de los rings de la WWE, lo que significará el fin de una era dentro de la compañía.

John Cena cerró el RAW de forma directa y emocionante

Una vez finalizada la lucha ante The Judgment Day, Cena tomó su recién conquistado Campeonato Intercontinental y subió a la rampa junto a Mysterio y Sheamus, recibiendo una ovación digna de una leyenda. Antes de desaparecer por la cortina, miró hacia el público y pronunció sus últimas palabras como miembro de RAW: “Hey, RAW. That’s all she wrote. I love you”.

Las luchas que le restan a John Cena antes de su retiro

Cada vez falta menos para presenciar el final de Cena, pues únicamente tiene por delante el Survivor Series y Saturday Night's Main Event, donde luchará por última vez en su legendaria carrera. Cabe destacar que la última pelea del estadounidense será el 13 de diciembre y su rival será el ganador del 'Last Time is Now Tournament'.

