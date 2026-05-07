La Selección Mexicana recibe otro duro golpe en medio de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana de Futbol vive horas complicadas y ahora, le cae otro 'mala noticia'. El combinado ghanés reveló su convocatoria para el partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en contra de los pupilos de Javier Aguirre y ninguna de sus grandes estrellas figura en el listado. La ausencia que más destaca es la de Antoine Semenyo, extremo del Manchester City, futbolista por el cual pagaron más de 60 millones de libras al Bournemouth.

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Tipos como; Semenyo, Fatawu, Opoong, Senaya, Sulemana y Bonsu Baah no están en la lista de la Selección Nacional de Ghana debido a que tendrán actividad con sus respectivos clubes y la prioridad del equipo africano es darle juego a muchos juveniles que se quieren metar a la lista final para la justa mundialista y también estar listos para las eliminatorias rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La Selección Mexicana se ve por TV Azteca Deportes

Será este 22 de mayo desde el Estadio Cuauhtémoc en punto de la 1:00 pm cuando la Selección Mexicana se vea las caras con su similar de Ghana en un partido que promete emociones de principio a fin. Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS este partido por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la página de TV Azteca Deportes y la App de TV Azteca Deportes.

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Cabe recordar que, el cuadro africano está ubicado en el Grupo L con la Selección de Inglaterra, el cuadro nacional de Croacia y un representante de la Concacaf; Panamá.