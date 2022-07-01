La Selección Mexicana Sub-20 arribó al país luego del fracaso

Tras perder la oportunidad de asistir al mundial de la categoría en Indonesia 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de perder con Guatemala, el sub-20 de la Selección Azteca llegó a México.

La Selección Azteca cayó en penaltis luego de empatar en el tiempo regular frente a Guatemala en la ronda de cuartos de final y consumó uno de los fracasos más grandes en el balompié mexicano en los últimos años.

La Selección Mexicana Varonil no faltaba a una justa de Verano desde Beijing 2008, cuando quedaron eliminados en el preolímpico con Hugo Sánchez en el banquillo, ahora fue Luis Pérez quien desde la dirección técnica no pudo lograr el objetivo.

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El Sub-20 llegó cabeza abajo y sin dar declaraciones

El equipo llegó anticipadamente de San Pedro Sula alrededor de las 3:50 de la tarde y tras quedarse en la ronda de Cuartos de Final y perder la oportunidad de disputar los torneos oficiales en su proceso, los jugadores desfilaron sin dar una declaración a lo largo de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En silencio, sin dar declaraciones llega la Selección Mexicana Sub 20 tras el fracaso en el clasificatorio de la CONCACAF.



🎙 @mauriguty92 pic.twitter.com/qIXDTeipQJ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 1, 2022

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El Técnico del combinado nacional menor, Luis Pérez tampoco dio declaraciones y se reunirá en las próximas horas con los directivos de la federación mexicana de fútbol, Yon de Luisa y Gerardo Torrado para hablar sobre su futuro y el de esta generación que por ahora quedó marcada por un fracaso y sólo le queda lamentarse.