Las 7 estrellas de Corea del Sur que podrían enfrentar a México

La Selección Mexicana de futbol tendrá un reto complicado cuando este sábado a las 13:30 horas del centro de México, enfrente a Corea del Sur, un equipo que tiene siete jugadores que podrían hacer sufrir a los dirigidos por Gerardo ‘Tata’ Martino.

Son Heung-min

Extremo y delantero estrella que juega para el Tottenham Hotspur de la Premier League, competencia en la que es el actual goleador por encima de grandes figuras como Mohamed Salah, Sadio Mané, etc. Con la selección coreana, ha anotado 26 goles en 87 partidos.

Lee Kang-in

Mediocampista de 19 años que juega en el Valencia de La Liga en España y que en la actual temporada ha participado en 8 partidos y colaborado con tres asistencias, teniendo un costo de 20 millones de euros.

Hwang Hee-chan

Delantero que en este año firmó con el RB Leipzig, uno de los mejores equipos de la Bundesliga para suplir la baja de Timo Werner, equipo en el que apenas ha participado en cinco partidos. Tiene experiencia europea en Liefering, Red Bull Salzburgo y Hamburgo, con un costo de 15 millones de euro.

Si quieres conocer al resto de los cracks surcoreanos, échale un ojo a la lista de los 7 cracks.