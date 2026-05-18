ÚLTIMA HORA: Con Neymar incluido, Brasil anuncia lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
En una conferencia de prensa realizada en un museo Río de Janeiro ante varios aficionados, Carlo Ancelotti dio a conocer su lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
¡Se cumplió lo que se esperaba! Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y a pesar de que había varias dudas en el entorno de la Canarinha, se confirmó la convocatoria de Neymar Jr., jugador que disputará su cuarta justa de verano junto a grandes figuras como Raphinha, Gabriel Martinelli, Endrick, etc.
Bajo la premisa de devolverle al país el protagonismo internacional y bordar la ansiada sexta estrella en el escudo, el cuerpo técnico ha estructurado un plantel que combina una pegada ofensiva de miedo con la jerarquía necesaria para afrontar la máxima justa.
El llamado definitivo es encabezado, de manera indiscutible, por el máximo goleador histórico de la selección: Neymar Jr. Tras superar complicadas batallas contra las lesiones en el último ciclo mundialista, el astro brasileño asume el rol de capitán, mentor y principal referente creativo del equipo. Para 'Ney', este torneo representa la gran oportunidad de consolidar su legado eterno en el olimpo del futbol, comandando una ofensiva que luce simplemente aterradora.
Acompañando al "10", el ataque brasileño presume el momento estelar del atacante del Real Madrid Vinícius Júnior, llamados a ser el heredero de la magia brasileña. El poderío ofensivo se complementa con la presencia del letal Raphinha, el desparpajo de Savinho y la potencia del joven Endrick, conformando un arsenal que promete poner a temblar a todas las defensas del campeonato.
Lista de convocados de Brasil:
* Porteros
Allison
Ederson
Weverton
* Defensas
Alex Sandro
Bremer
Danilo
Douglas Santos
Gabriel Magalhaes
Ibañez
Leo Pereira
Marquinhos
Wesley
* Mediocampistas
Bruno Guimaraes
Casemiro
Danilo S.
Fabinho
Lucas Paquetá
* Delanteros
Endrick
Gabriel Martinelli
Igor Thiago
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Neymar Jr.
Raphinha
Rayan
Vini Jr.
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug
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El Scratch du Oro sabe que el camino hacia la final no permitirá concesiones desde la fase de grupos. Instalada en el Grupo G, la escuadra brasileña iniciará su trayecto mundialista con la firme intención de devorarse el certamen de principio a fin, desplegando ese Jogo Bonito que tanto le ha hecho falta al mundo.