ÚLTIMA HORA: Con Neymar incluido, Brasil anuncia lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡Se cumplió lo que se esperaba! Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y a pesar de que había varias dudas en el entorno de la Canarinha, se confirmó la convocatoria de Neymar Jr., jugador que disputará su cuarta justa de verano junto a grandes figuras como Raphinha, Gabriel Martinelli, Endrick, etc.

Bajo la premisa de devolverle al país el protagonismo internacional y bordar la ansiada sexta estrella en el escudo, el cuerpo técnico ha estructurado un plantel que combina una pegada ofensiva de miedo con la jerarquía necesaria para afrontar la máxima justa.

El llamado definitivo es encabezado, de manera indiscutible, por el máximo goleador histórico de la selección: Neymar Jr. Tras superar complicadas batallas contra las lesiones en el último ciclo mundialista, el astro brasileño asume el rol de capitán, mentor y principal referente creativo del equipo. Para 'Ney', este torneo representa la gran oportunidad de consolidar su legado eterno en el olimpo del futbol, comandando una ofensiva que luce simplemente aterradora.

Acompañando al "10", el ataque brasileño presume el momento estelar del atacante del Real Madrid Vinícius Júnior, llamados a ser el heredero de la magia brasileña. El poderío ofensivo se complementa con la presencia del letal Raphinha, el desparpajo de Savinho y la potencia del joven Endrick, conformando un arsenal que promete poner a temblar a todas las defensas del campeonato.

Lista de convocados de Brasil:

* Porteros

Allison

Ederson

Weverton

* Defensas

Alex Sandro

Bremer

Danilo

Douglas Santos

Gabriel Magalhaes

Ibañez

Leo Pereira

Marquinhos

Wesley

* Mediocampistas

Bruno Guimaraes

Casemiro

Danilo S.

Fabinho

Lucas Paquetá

* Delanteros

Endrick

Gabriel Martinelli

Igor Thiago

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Neymar Jr.

Raphinha

Rayan

Vini Jr.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

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El Scratch du Oro sabe que el camino hacia la final no permitirá concesiones desde la fase de grupos. Instalada en el Grupo G, la escuadra brasileña iniciará su trayecto mundialista con la firme intención de devorarse el certamen de principio a fin, desplegando ese Jogo Bonito que tanto le ha hecho falta al mundo.

