ÚLTIMO MOMENTO: ESTRELLA del América estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con rival de México

Mauricio Pochettino habría rectificado a última hora y tendría a Alejandro Zendejas en la lista final de los Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El director técnico argentino había estado dubitativo con el jugador de las Águilas del América, sin embargo, sus últimas actuaciones con el cuadro de Coapa habrían ponido fin a sus dudas y lo llamaría para la justa mundialista que está a la vuelta de la esquina.

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Según información de The Guardian, Zendejas habría pasado el corte de caja y se metería entre los 26 seleccionados por Pochettino para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El extremo de las Águilas no fue recurrente en las convocatorias del estratega argentino y parecía que el 'tren se le iba', a pesar de ello, el hoy referente del América tendría un lugar asegurado con el combinado de las barras y las estrellas. Tanner Tessman del Olympique de Lyon no habría corrido la misma suerte y sería una de las grandes ausencias en el rooster final.

Diego Luna; fuera

Otra de las grandes incógnitas sería la del volante del Real Salt Lake City. A diferencia de Zendejas, Luna si fue un habitual en las listas del sudamericano y en el último tramo se quedaría fuera. Giovanny Reyna, uno de los futbolistas llamados a ser el futuro del balompié estadounidense también tendría su lugar asegurado a pesar de sus 520 minutos jugados en toda la temporada con el Borussia Monchengladbach.

Finalmente, se espera la confirmación oficial de la lista final de Mauricio Pochettino. Estados Unidos se enfrentará a Senegal y a Alemania en sus dos últimos partidos de preparación antes de encarar el 12 de junio su cotejo ante su similar de Paraguay que marcaré el inicio de su Copa Mundial de la FIFA 2026.