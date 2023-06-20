¿Qué selección es favorita para ganar la Copa Oro 2023?

La Fase de Grupos de la Copa Oro 2023 inicia el 24 de junio. A falta de conocer a tres equipos clasificados, la primera ronda del torneo comienza el fin de semana con el debut de Estados Unidos ante Jamaica.

El equipo de 'Las Barras y las Estrellas' encara el certamen en busca de defender el campeonato obtenido en 2021, el cual le ganaron a la Selección Mexicana por marcador de 1-0 con gol de Miles Robinson.

Para esta nueva edición, el cuadro norteamericano vuelve a lucir como el gran favorito para coronarse en la justa de Concacaf. En la Fase de Grupos, Estados Unidos tiene como rival a los 'Reggae Boyz', Trinidad y Tobago y un contrincante por definir, el cual se encuentra jugando la etapa preliminar.

Por su parte, la Selección Mexicana ahora dirigida por Jaime Lozano, tiene como rivales a Honduras, Haití y Qatar. El conjunto nacional busca reivindicarse tras la Liga de Naciones de Concacaf y volver a conquistar el torneo que ha ganado en 11 ocasiones.

Otro de los contendientes es Canadá. El equipo de 'La Hoja de Maple' llega a la Copa Oro luego de haber perdido la Liga de Naciones frente a Estados Unidos. Ubicados en el Grupo D, los canadienses comparten sector con Cuba, Guatemala y otro contendiente que busca su clasificación a la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023.

OFICIAL: Así se conformó el grupo de México para la Copa Oro 2023

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TV Azteca transmitirá México vs Honduras

El primer partido de la Copa Oro 2023 de la Selección Mexicana es ante Honduras. Dirigidos por Jaime Lozano tras la salida de Diego Cocca, la Selección Azteca tiene un compromiso en la Jornada 1 el domingo 25 de junio en la cancha del Estadio NRG.

En punto de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX, puedes disfrutar del encuentro de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023 mediante Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

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