Las selecciones que no sumaron ningún punto en las Clasificatorias para el Mundial 2026

Entrar a la Copa del Mundo siempre es uno de los sueños y tareas de cada una de las elecciones que logran participar en las Clasificatorias. Para el Mundial de 2026, hubo un total de 12 selecciones entre las cinco confederaciones que no lograron sumar aunque sea un punto.

Los equipos que no sumaron puntos en la Clasificación de Europa UEFA

En el caso de Europa hubo un total de cuatro selecciones que no lograron conseguir puntos en los puntos que los tocó de las eliminatorias.

Las selecciones que no lograron ganar, ni empatar fueron: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino y Luxemburgo.

Los cuatro terminaron en último lugar de su respectivo grupo.

Las Selecciones que terminaron sin puntos en la Clasificación de África CAF para el Mundial 2026

En el caso de África, fue solo una selección la que no logró sumar puntos. Se trata de Seychelles, país de África occidental. Es un archipiélago de 115 islas en el océano Índico, frente a África Oriental.

Las Selecciones que terminaron en cero puntos en la Clasificación de Concacaf para la Copa del Mundo 2026

En el caso de Concacaf, hubo un total de cuatro selecciones que terminaron con cero puntos. Las selecciones fueron: Bahamas, Belice, Islas Vírgernes y Angulla.

Disputaron cuatro encuentros y no lograron sumar ningún punto por lo que se quedaron eliminados.

Clasificación de Asía AFC para la Copa Mundo 2026

En la clasificación de Asía, en la segunda ronda, dos selecciones se quedaron sin sumar puntos por lo que quedaron fuera de la lucha por un boleto a la Copa del Mundo.

Las selecciones que no lograron ganar y quedaron fuera son: China Taipéi y Pakistán.

Ambas disputaron seis encuentros y no lograron ganar o empatar uno de los encuentros, por lo que terminaron al fondo de su grupo con cero puntos.

Clasificación al Mundial 2026 de Oceanía OFC

Por último, Oceanía tuvo una selección que no logró conseguir puntos, la cual fue; Samoa. Terminó en último lugar con cero puntos conseguidos siendo el equipo más goleado.