Tras ser noqueado brutalmente por Anthony Joshua, Jake Paul ya encontró nuevo deporte

Jake Paul pasó de ser un youtuber a convertirse en un boxeador profesional en los últimos años. Ahora, después de ser noqueado por Anthony Joshua en el Kaseya Center en Miami, Florida, el “Niño Problema” reveló que le gustaría jugar futbol americano en la NFL.

Luego de sufrir una doble fractura de mandíbula, Jake Paul dijo que en algún momento de su vida le gustaría jugar futbol americano. Además, el oriundo de Ohio reveló en el marco del Fanatics Fest que varios equipos han mostrado interés en contratarlo.

“Creo que ha mucha mediocridad en la NFL, muchos jugadores que no son tan buenos atletas. Mucha gente deja caer pases de manera consistente. Tengo mejores manos que ellos, soy más rápido que ellos, soy más fuerte que ellos y trabajo más duro que ellos”, dijo Paul en entrevista con Front Office Sports. “Lo único que me va a tomar después del boxeo será practicar algunas rutas. Tengo algunos equipos y entrenadores que han hablando conmigo que están interesados en llevarme a sus equipos. Realmente será muy fácil”.

Jake Paul tells FOS that he has talked to "a couple [NFL] teams and coaches" who are interested in bringing him on to their roster.



"There is a lot of super mediocrity in the NFL. A lot of not-good athletes." pic.twitter.com/eTJQhybAP6 — Front Office Sports (@FOS) July 22, 2026

El influencer no ha jugado futbol americano desde que estaba en el bachillerato. A falta de registros oficiales, lo único que no está en duda es su capacidad atlética ya que ha podido subir a un cuadrilátero a pelear 14 veces como profesional.

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Jake Paul quiere jugar con los Cleveland Browns de la NFL

La NFL tiene 32 equipos y Jake Paul ya tiene los ojos puestos en cuál quisiera jugar. El youtuber convertido en boxeador profesional es oriundo de Ohio y por eso le gustaría unirse a los Cleveland Browns, equipo del que es aficionado desde su infancia.

“Me encantaría jugar para los Cleveland Browns, he sido un aficionado de los Browns durante toda mi vida”, dijo Paul. “Mi mamá es una aficionada a morir de los Browns y creo que podrían usar a un buen receptor. Por favor aparten el número 17, gracias”.

Aunque luzca improbable, Jake Paul es uno de los atletas que podría lograr algo que pocos han conseguido si se lo propone. En caso de unirse a la NFL, lo haría con más de 30 años porque en enero del próximo año cumplirá las tres decenas.