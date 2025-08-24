VIDEO: ESPECTACULAR gol de debut de Heung-Min Son con el LAFC

El esperado debut goleador de Heung-Min Son en la Major League Soccer no pudo ser más espectacular. El astro surcoreano, flamante refuerzo de Los Angeles FC, marcó su primer tanto en la liga estadounidense con un golazo de tiro libre que dejó sin reacción al arquero Michael Collodi y provocó la ovación de todo el estadio Toyota en Frisco, Texas.

¿Cómo fue el gol de Heung-Min Son?

Corría el minuto 6 del encuentro entre LAFC y FC Dallas cuando una falta sobre Denis Bouanga dejó el balón en una posición ideal para el dorsal ‘7’ angelino. Son, con la serenidad que lo caracteriza, tomó el esférico y ejecutó un disparo potente y preciso que se coló por el ángulo superior derecho. El arquero Collodi solo pudo observar cómo el balón besaba las redes, en una acción que recordó los mejores momentos del exjugador del Tottenham Hotspur.

Este gol no solo significó el estreno goleador de Son en la MLS, sino también la confirmación de su rápida adaptación al futbol norteamericano. En sus dos partidos anteriores, ya había dejado huella: provocó un penalti en el empate ante Chicago Fire y dio una asistencia en la victoria frente a New England Revolution.

A WORLD CLASS STRIKE FROM SON HEUNG-MIN! ✨



He scores his first MLS goal to open his LAFC account! 🤯💥 @MLS pic.twitter.com/9OCvZXeR2z — OneFootball (@OneFootball) August 24, 2025

¿Cómo terminó el partido LAFC y FC Dallas de la MLS?

El partido terminó 1-1 tras el empate de Logan Farrington al minuto 13, pero el protagonismo se lo llevó el surcoreano, quien ha demostrado que su llegada a LAFC no fue solo una apuesta mediática, sino una incorporación de impacto inmediato. Su presencia ha revitalizado el ataque del equipo dirigido por Steve Cherundolo, que ahora se ubica en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste y se perfila como serio contendiente al título.

Son, que llegó a Los Ángeles el pasado 6 de agosto tras una década brillante en la Premier League, parece haber encontrado un nuevo hogar en la MLS. Su golazo de tiro libre fue apenas el segundo de esa naturaleza en toda su carrera profesional, lo que hace aún más especial su estreno goleador en suelo estadounidense

