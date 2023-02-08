Un Show de Medio Tiempo Fuera de Este Mundo | Super Bowl de la Comedia
Desde el desierto de Qatar, regresa Daniel Sosa al desierto de Arizona, con un Show de Medio Tiempo Fuera de Este Mundo, para el Super Bowl LVII
Lo volvió a hacer. Daniel Sosa no para de hacernos reír y ahora, dentro de la sala de un cine, decidió darle a los visitantes un increíble show digno de un medio tiempo de un Super Bowl, para dejar a todos con la boca abierta.
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Con grandes interpretaciones como Juan Gabriel, Luis Miguel y Vicente Fernández, el Super Bowl de la Comedia la rompió previo a proyectar la película en el complejo.
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TV Azteca transmitirá el Super Bowl LVII entre Chiefs y Eagles
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