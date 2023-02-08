Un Show de Medio Tiempo Fuera de Este Mundo | Super Bowl de la Comedia

Lo volvió a hacer. Daniel Sosa no para de hacernos reír y ahora, dentro de la sala de un cine, decidió darle a los visitantes un increíble show digno de un medio tiempo de un Super Bowl, para dejar a todos con la boca abierta.

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Con grandes interpretaciones como Juan Gabriel, Luis Miguel y Vicente Fernández, el Super Bowl de la Comedia la rompió previo a proyectar la película en el complejo.

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TV Azteca transmitirá el Super Bowl LVII entre Chiefs y Eagles

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