Sin precedentes: Nadie cree lo que dijo Efraín Juárez del empate de Pumas con Toluca

Efraín Juárez hizo declaraciones que llamaron la atención en la conferencia de prensa postpartido en el que Pumas le sacó un empate a Toluca en el Estadio Nemesio Diez . El entrenador consideró que su equipo mereció más que la igualada y dijo que fueron amplios dominadores ante un club que tiene una plantilla 10 veces más cara. Es decir, se refugió con este argumento de los valores de los planteles.

El extécnico de Atlético Nacional detalló que se va con un sabor amargo, ya que su equipo merecía más en una cancha contra el actual campeón de la Liga BBVA MX. Y dijo: “es un club que tiene un presupuesto 10 veces más que nosotros y me parece que le plantamos cara importante”. Juárez estuvo eufórico en la banca y al finalizar el partido lanzó un polémico gesto hacia la afición de Toluca .

“Me hubiera encantado salir con un resultado positivo por el grupo, porque lo merecía, por el esfuerzo y no solo en este partido, me parece que venimos en una racha positiva en el que el equipo está evolucionando futbolísticamente y que nos está faltando esa pisquita para obtener el resultado”, dijo el entrenador del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Finalmente, Efraín refirió: “me voy tranquilo, muy contento y me quedo muy feliz con la personalidad de mi equipo, un equipo que jugó cuando tenía que jugar, un equipo que metió cuando tenía que meter y que corrió cuando tenía que correr. En ese aspecto felicitar a mi equipo, muy orgulloso de ser el técnico de esta institución, y de un grupo de jugadores que hoy están entregándolo todo y me parece que este es el camino”.

La épica respuesta de Antonio “Turco” Mohamed a las declaraciones de Efraín Juárez

Antonio “Turco” Mohamed no se quedó callado y respondió a las polémicas declaraciones de Efraín Juárez, en las que expresó que Toluca tiene una plantilla 10 veces más cara que Pumas, diferencia que posiblemente pudo influir en el empate a un gol entre ambas escuadras.

“A mi también me tocó dirigir Pumas y llegamos a semifinales con un presupuesto más escueto que lo que tienen ahora. Entonces, no hay que hablar de los rivales, hay que saber respetar. Cada uno juega como quiere o como puede”, declaró el argentino en conferencia de prensa.