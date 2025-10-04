deportes
Nota

Solo este jugador de México cuesta casi lo MISMO que toda la plantilla de Marruecos en el Mundial Sub-20

Un solo jugador de México vale casi lo mismo que toda la plantilla de Marruecos en el Mundial Sub-20 2025. Conoce los valores de cada selección

El jugador de México que vale más que Marruecos
TV Azteca
El jugador de México que vale más que Marruecos
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
México necesita una victoria ante Marruecos para asegurar su pase directo a los octavos de final del Mundial Sub-20 . Aunque parte como favorita, la Selección Mexicana debe demostrarlo en el campo: Obed Vargas, su jugador más valioso, tiene un precio casi igual al de toda la plantilla marroquí.

Según Transfermarkt, el mediocampista mexicano de 20 años tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, siendo el futbolista más valorado de México . No obstante, el equipo de Marruecos está tasado en 8,8 millones de euros, de acuerdo a la misma plataforma. La diferencia de precios entre ambos es abismal, pero de todas formas, el seleccionado nacional deberá hacer cuentas para clasificar a octavos.

Obed Vargas
@obed.vargas
Obed Vargas comanda la Selección Mexican Sub 20, ya que es el jugador con más minutos en Primera División

Los jugadores más valiosos de Marruecos en el Mundial Sub-20 2025

  1. Ali Maamar (Anderlecht): 2 millones de euros
  2. Gessime Yassine (USL Dunkerque): 2 millones de euros
  3. Othmane Maamma (Watford): 600 mil euros
  4. Yassir Zabiri (FC Famalicão): 600 mil euros
  5. Ismaël Baouf (SC Cambuur Leeuwarden): 500 mil euros.

Los futbolistas más caros de México en el Mundial Sub-20

Obed Vargas (Seattle Sounders): 8 millones de euros
Elías Montiel (Pachuca): 5,5 millones de euros
Gilberto Mora (Tijuana): 4,5 millones de euros
Iker Fimbres (Monterrey): 4 millones de euros
Hugo Camberos (Chivas): 2,5 millones de euros.

¿Cuándo juegan México y Marruecos por el Mundial Sub-20?

El partido México vs. Marruecos por la última jornada del Mundial Sub-20 se jugará este sábado 4 de octubre a las 14:00 (hora de Ciudad de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander. El duelo coincidirá en horario con Brasil vs. España.

¿Qué necesita México para avanzar a octavos?

Con una victoria, México asegurará su lugar en los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Sin embargo, Marruecos llega con puntaje perfecto tras vencer a España y Brasil. Un empate podría dejar a México segundo o como mejor tercero, mientras que una derrota complicaría seriamente sus opciones de clasificación.

Selección Mexicana
Rodrigo Acuña

