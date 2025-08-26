Sorprende: la IA predice en qué posición terminará Checo Pérez en la F1 2026

El mundo del automovilismo quedó impactado con la noticia de que Sergio ‘Checo’ Pérez regresará a las pistas tras haber firmado contrato con Cadillac F1 Team de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. El tapatío dejó un emotivo mensaje en redes sociales para la afición mexicana y hay mucha expectativa en él. En este contexto, le consultamos a la inteligencia artificial de ChatGPT sobre en qué posición quedará Checo en el Mundial de Pilotos durante la siguiente temporada.

En un principio, la IA explicó que Checo Pérez llegará a un equipo completamente nuevo (Cadillac F1), esto implica un proyecto en construcción con motor Ferrari, cliente sin experiencia previa en la categoría. Por esta razón, ChatGPT cree que el mexicano no peleará por el título en su primer año, sino que su reto será sumar puntos de manera consistente y ayudar a desarrollar el carro. Cabe destacar que ya hay fecha de debut para Checo Pérez en Cadillac .

¿En qué posición quedará Checo Pérez en el Mundial de Pilotos 2026?

Gracias a la experiencia que sumó Checo a lo largo de su carrera, ChatGPT cree que Cadillac podría superar a los equipos más débiles (como los que suelen rondar el fondo de la parrilla), aunque no estará al nivel de Red Bull, Ferrari, Mercedes o McLaren en su primera temporada. En conclusión, la inteligencia artificial espera que Checo Pérez se ubique entre la posición número 10 y número 13 del Mundial de Pilotos 2026.

Sin embargo, la IA aclara que estos resultados son estimativos y dependerán de qué tan competitivo logre ser el Cadillac en comparación con equipos de media tabla como Aston Martin, Alpine o Sauber. Cabe resaltar que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de predecir el futuro, pero sí puede arrojar resultados cercanos a la realidad gracias a su increíble criterio analítico, sumado a su extensa base de datos.

¿Por cuántos años firmó el contrato Checo Pérez con Cadillac?

Si bien no hay información oficial sobre el contrato que tendrá el piloto mexicano en Cadillac, fuentes internacionales como Bild aseguran que Checo Pérez habría firmado un acuerdo por tres años con la escudería estadounidense. Esto demuestra que el proyecto de Cadillac es sólido y buscarán afianzarse en la categoría para competir con los mejores.