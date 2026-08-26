Subastan ejemplar “aparentemente único” de The Original Mario Bros; esto es lo que se sabe

Mario Bros es, considerado por muchos expertos en la materia, el personaje más importante en la historia de los videojuegos y uno de los más relevantes en el mundo del entretenimiento, por lo que cualquier noticia o información relacionada con él suele volverse tendencia en redes sociales.

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Un ejemplo de lo anterior ocurrió precisamente en los últimos días, pues en medio del éxito que ha significado su entrega en los cines ahora se ha dado a conocer que, a 40 años de su lanzamiento, existe una copia precintada de The Original Mario Bros. Esto es lo que sabemos al respecto.

¿Existe un ejemplar perfecto de The Original Mario Bros?

De acuerdo con información del portal Nintenderos, a más de cuatro décadas de su lanzamiento existe una copia precintada de 1986 de Mario Bros; es decir, el Arcade Classics Series cuyo grado es PSA 9.2 A++. La fuente detalla que esta cinta ha comenzado a ser subastada por primera vez en la historia.

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"I want a mario and luigi game with 2 campaigns one for the Mario bros and one for the wario bros that will explain why some seemingly random things happen to either set of bros when they are adventuring cause they accidentally get in each other's ways sometimes" pic.twitter.com/unx29ujePw — mariotwt confessions (@mariotwtconfess) August 22, 2026

Nintenderos menciona que la copia precintada ha ganado tanta popularidad en el mundo digital que, en estos momentos, ya supera los 105,000 dólares gracias a su rareza, misma que es suficiente para que amantes de Mario Bros y coleccionistas busquen desesperadamente tenerla en sus manos.

Se trata, entonces, del único ejemplar certificado que se ha mantenido con el sello adhesivo brillante en su primera producción, un hecho que lo convierte en una pieza coleccionable y exclusiva de los primeros ejemplares de Super Mario Bros, lo cual habla del valor que tiene en la actualidad.

¿Qué otros personajes como Mario Bros destacan en los videojuegos?

Además de Mario Bros, existen otros personajes icónicos que se han vuelto estelares en el mundo de los videojuegos, destacando nombres como Pac-Man, Donkey Kong y el mismo Sonic, quien podría hacer su regreso triunfal a este mundo luego del éxito que ha tenido en la pantalla grande.