Es sudamericano y contó cómo fue su vida al jugar en la Liga BBVA MX: “En las calles pasaba un tanque de guerra”
“Dios me estaba tirando la señal: ‘no es por acá’, pero igual firmé”, contó el argentino
El futbol mexicano se vio golpeado por los comentarios de un futbolista sudamericano. Precisamente desde Argentina, Tomás Molina se refirió a su estadía en México y algunos momentos de violencia que le tocó presenciar. Mientras tanto, muchos se preguntan cómo va la tabla anual de la Liga BBVA MX para clasificar a la Concachampions 2027 tras la Jornada 16 del Clausura 2026.
Resulta que el futbolista que mientras Martín Anselmi regresaría a la Liga MX, hay un futbolista que seguramente nunca volverá a México. Pues Tomás Molina, actual jugador de Argentinos Juniors, contó que no la pasó bien cuando jugó en el futbol mexicano, a tal punto de mostrarse asustado porque “pasaba un tanque de guerra por la calle”.
¿Qué dijo Tomás Molina acerca de la Liga BBVA MX?
“Es una de las dos ciudades más peligrosas de México, está Sinaloa y está Juárez. Cuando llegué, me acuerdo que fue complicado. Y mi firma tardó un par de días, yo decía: ‘esto es una señal’. Dios me estaba tirando: ‘no es por acá’. Pero bueno, terminé firmando, puse el gancho”, comenzó diciendo en TyC Sports.
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Además, agregó: “Después pasaban cosas raras, estar por la calle y ver pasar, como si te dijera, un tanque de guerra con una ametralladora, como si fuese nada. Había tiroteos en un shopping. Me dijeron que no salga a comer afuera, que no salga a bailar, hubo un momento en el que hubo toque de queda”.
🇦🇷🇲🇽 "EN JUÁREZ, ESTABA EN LA CALLE Y PASABA UN TANQUE DE GUERRA CON AMETRALLADORA COMO SI NADA"— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) April 23, 2026
Tomás Molina, jugador de Argentinos Juniors, habló de su paso por el Fútbol Mexicano. pic.twitter.com/vIcgLasOxT
¿Cuántos partidos jugó Tomás Molina en el futbol mexicano, en FC Juárez?
Con menos de 6 meses en el futbol mexicano, el argentino estuvo lejos de pasar buenos momentos en la Liga BBVA MX. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, los números de Tomás Molina en los Bravos de Juárez fueron los siguientes:
- 13 partidos jugados
- 9 encuentros como titular
- 4 goles convertidos
- 0 asistencias
- 2 tarjetas amarillas y 0 rojas.
Resumen de la noticia
- Tomás Molina, delantero de 31 años sudamericano (de Argentina) contó que vio pasar un tanque de guerra cuando jugaba en FC Juárez.
- El futbolista que hoy está en Argentinos Juniors jugó apenas 6 meses entre agosto de 2023 y febrero de 2024 en la Liga BBVA MX.
- “Me dijeron que no salga a comer afuera, que no salga a bailar, hubo un momento en el que hubo toque de queda”, contó Molina.