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Es sudamericano y contó cómo fue su vida al jugar en la Liga BBVA MX: “En las calles pasaba un tanque de guerra”

“Dios me estaba tirando la señal: ‘no es por acá’, pero igual firmé”, contó el argentino

Es sudamericano y contó cómo fue su vida al jugar en la Liga BBVA MX: “En las calles pasaba un tanque de guerra”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

El futbol mexicano se vio golpeado por los comentarios de un futbolista sudamericano. Precisamente desde Argentina, Tomás Molina se refirió a su estadía en México y algunos momentos de violencia que le tocó presenciar. Mientras tanto, muchos se preguntan cómo va la tabla anual de la Liga BBVA MX para clasificar a la Concachampions 2027 tras la Jornada 16 del Clausura 2026.

Resulta que el futbolista que mientras Martín Anselmi regresaría a la Liga MX, hay un futbolista que seguramente nunca volverá a México. Pues Tomás Molina, actual jugador de Argentinos Juniors, contó que no la pasó bien cuando jugó en el futbol mexicano, a tal punto de mostrarse asustado porque “pasaba un tanque de guerra por la calle”.

Tomás Molina en FC Juárez Bravos, Liga BBVA MX
|Prensa Juárez.

¿Qué dijo Tomás Molina acerca de la Liga BBVA MX?

“Es una de las dos ciudades más peligrosas de México, está Sinaloa y está Juárez. Cuando llegué, me acuerdo que fue complicado. Y mi firma tardó un par de días, yo decía: ‘esto es una señal’. Dios me estaba tirando: ‘no es por acá’. Pero bueno, terminé firmando, puse el gancho”, comenzó diciendo en TyC Sports.

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Además, agregó: “Después pasaban cosas raras, estar por la calle y ver pasar, como si te dijera, un tanque de guerra con una ametralladora, como si fuese nada. Había tiroteos en un shopping. Me dijeron que no salga a comer afuera, que no salga a bailar, hubo un momento en el que hubo toque de queda”.

¿Cuántos partidos jugó Tomás Molina en el futbol mexicano, en FC Juárez?

Con menos de 6 meses en el futbol mexicano, el argentino estuvo lejos de pasar buenos momentos en la Liga BBVA MX. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, los números de Tomás Molina en los Bravos de Juárez fueron los siguientes:

  • 13 partidos jugados
  • 9 encuentros como titular
  • 4 goles convertidos
  • 0 asistencias
  • 2 tarjetas amarillas y 0 rojas.

Resumen de la noticia

  • Tomás Molina, delantero de 31 años sudamericano (de Argentina) contó que vio pasar un tanque de guerra cuando jugaba en FC Juárez.
  • El futbolista que hoy está en Argentinos Juniors jugó apenas 6 meses entre agosto de 2023 y febrero de 2024 en la Liga BBVA MX.
  • “Me dijeron que no salga a comer afuera, que no salga a bailar, hubo un momento en el que hubo toque de queda”, contó Molina.
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