Es sudamericano y contó cómo fue su vida al jugar en la Liga BBVA MX: “En las calles pasaba un tanque de guerra”

El futbol mexicano se vio golpeado por los comentarios de un futbolista sudamericano. Precisamente desde Argentina, Tomás Molina se refirió a su estadía en México y algunos momentos de violencia que le tocó presenciar. Mientras tanto, muchos se preguntan cómo va la tabla anual de la Liga BBVA MX para clasificar a la Concachampions 2027 tras la Jornada 16 del Clausura 2026.

Resulta que el futbolista que mientras Martín Anselmi regresaría a la Liga MX, hay un futbolista que seguramente nunca volverá a México. Pues Tomás Molina, actual jugador de Argentinos Juniors, contó que no la pasó bien cuando jugó en el futbol mexicano, a tal punto de mostrarse asustado porque “pasaba un tanque de guerra por la calle”.

|Prensa Juárez.

¿Qué dijo Tomás Molina acerca de la Liga BBVA MX?

“Es una de las dos ciudades más peligrosas de México, está Sinaloa y está Juárez. Cuando llegué, me acuerdo que fue complicado. Y mi firma tardó un par de días, yo decía: ‘esto es una señal’. Dios me estaba tirando: ‘no es por acá’. Pero bueno, terminé firmando, puse el gancho”, comenzó diciendo en TyC Sports.

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Además, agregó: “Después pasaban cosas raras, estar por la calle y ver pasar, como si te dijera, un tanque de guerra con una ametralladora, como si fuese nada. Había tiroteos en un shopping. Me dijeron que no salga a comer afuera, que no salga a bailar, hubo un momento en el que hubo toque de queda”.

🇦🇷🇲🇽 "EN JUÁREZ, ESTABA EN LA CALLE Y PASABA UN TANQUE DE GUERRA CON AMETRALLADORA COMO SI NADA"



Tomás Molina, jugador de Argentinos Juniors, habló de su paso por el Fútbol Mexicano. pic.twitter.com/vIcgLasOxT — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) April 23, 2026

¿Cuántos partidos jugó Tomás Molina en el futbol mexicano, en FC Juárez?

Con menos de 6 meses en el futbol mexicano, el argentino estuvo lejos de pasar buenos momentos en la Liga BBVA MX. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, los números de Tomás Molina en los Bravos de Juárez fueron los siguientes:

13 partidos jugados

9 encuentros como titular

4 goles convertidos

0 asistencias

2 tarjetas amarillas y 0 rojas.

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