Efraín Juárez ganaba 1.7 millones; ¿cuál será el salario de Esteban Solari en Pumas?

Después de varios días de constante búsqueda luego del abandono de Efraín Juárez tras perder la final ante Cruz Azul, finalmente Pumas concretó la llegada de Esteban Solari como su nuevo entrenador, esto con miras a conquistar el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Esteban Solari, quien dirigió el último torneo a Pachuca, vuelve a Pumas luego de formar parte del club como jugador durante los años 2007 y 2008. Ante ello, muchos aficionados se preguntan cuál será su sueldo en el Pedregal y si este será más elevado que el que tuvo Efraín Juárez.

¿Cuál será el sueldo de Esteban Solari en Pumas?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Esteban Solari ya cuenta con experiencia en los banquillos en cuatro países distintos, siendo estos Malasia, Argentina, Chile y México. Ante ello, en la UNAM esperan que los lleve directamente a la gloria después de más de 15 años de espera.

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📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Ante esto, distintas fuentes señalan que el sueldo que el entrenador argentino tendría con los Pumas sería de 1.5 millones de dólares por temporada, una cantidad que, si bien es elevada, queda por debajo de los 1.7 millones de dólares que en su momento ganó Efraín Juárez.

Es así como Esteban Solari vuelve a Pumas con el objetivo de igualar o superar lo hecho en la temporada pasada, misma en donde el club llegó a la gran final que, tristemente para su causa, perdió en la cancha del Olímpico Universitario ante Cruz Azul con un gol de último minuto de Rodolfo Rotondi.

¿Contra quién debuta Pumas en el torneo Apertura 2026?

Curiosamente, Pumas debutará en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ante Pachuca, último club de Esteban Solari antes de retornar a El Pedregal. El juego se llevará a cabo el sábado 18 de julio en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 17:00 horas.