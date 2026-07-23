Tala Rangel: cuál es el nivel de estudios del portero mundialista de Chivas

Raúl "Tala" Rangel se consolidó como uno de los porteros mexicanos con mayor proyección tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El portero de Chivas llamó la atención por sus actuaciones con la Selección Mexicana, aunque su historia comenzó muy lejos de los grandes estadios. ¿Cuáles fueron sus estudios?

Nacido el 5 de febrero de 2000 en Zapotlán el Grande, Jalisco, el guardameta tuvo una infancia marcada por las dificultades económicas. Antes de abrirse camino en el futbol ayudó a su familia con distintos trabajos, como vender cocos junto a su abuelo, repartir carne y laborar en una panadería y una ladrillera. Gracias a una beca deportiva pudo continuar su formación hasta llegar a las fuerzas básicas del Guadalajara.

Raúl Rangel es uno de los jugadores de Chivas con más minutos|Crédito: @Chivas / X

¿Cuál es el nivel de estudios de Tala Rangel?

Aunque su carrera deportiva comenzó desde muy joven, Raúl "Tala" Rangel concluyó sus estudios de nivel medio superior (preparatoria) mientras desarrollaba su formación en las categorías juveniles de Chivas. A partir de entonces enfocó prácticamente todo su tiempo en el futbol profesional. No existe información pública que confirme que haya cursado una licenciatura o estudios universitarios.

El difícil camino hasta el Mundial 2026

Rangel debutó con el primer equipo de Chivas después de varios años en la cantera rojiblanca y poco a poco se ganó la titularidad gracias a sus actuaciones.

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Su rendimiento lo llevó a ser convocado por la Selección Mexicana, con la que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™, consolidándose como uno de los referentes del equipo dirigido por Javier Aguirre.

En su ciudad natal incluso cuenta con un mural en homenaje a su trayectoria, reflejo de una historia de esfuerzo que comenzó muy lejos del futbol profesional y el orgullo que genera en cada persona que lo sigue.