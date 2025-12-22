Esta pieza de Ohtani se vendió por 3 millones de dólares

El mercado del coleccionismo deportivo ya no se mueve por “tarjetas bonitas”, sino por piezas que parecen reliquias: únicas, firmadas y con un detalle imposible de repetir. En ese mundo, un solo cartón puede cambiar el pulso del hobby, disparar comparaciones y abrir la eterna pregunta: ¿cuánto vale, en realidad, una parte de la historia?

La tarjeta de Shohei Ohtani que superó los 3 millones de dólares

Una tarjeta autografiada, one-of-one, de Shohei Ohtani se vendió por 3 millones de dólares a través de Fanatics Collect, cifra récord para la plataforma. Se trata de una Topps Gold Logoman vinculada a su condición de MVP, un tipo de pieza que por definición solo existe una vez y que, con Ohtani como protagonista, adquiere estatus de “objeto de museo” en versión bolsillo.

La tarjeta fue extraída recientemente por Pete Anderson y sus hijos gemelos (Colton y Henry) en Minneapolis, y la decisión de subastarla detonó una competencia propia de un mercado donde los números ya no sorprenden… hasta que vuelven a sorprender. La venta casi triplicó el récord previo pagado por una tarjeta de Ohtani, un salto que confirma el “efecto Ohtani” también fuera del diamante.

El dato inevitable es la comparación histórica: esta venta coloca a la tarjeta entre las más caras de la era moderna, en una zona donde pocas transacciones entran. Por ejemplo, la Mike Trout 2009 Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor firmada se vendió en 2020 por 3.936 millones de dólares, una referencia que durante años marcó el techo para cartas contemporáneas. Eso sí, en el universo total del béisbol existen piezas vintage que han superado ampliamente esas cifras, como la 1952 Topps Mickey Mantle que alcanzó 12.6 millones en 2022.

Al final, el récord de Ohtani no solo habla de un precio: habla de una época. Una en la que el béisbol también se colecciona con calculadora… y con la misma emoción con la que se canta un jonrón.

