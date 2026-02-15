Final definida en Dallas: Fritz y Shelton chocan por el título en Texas

Dallas se quedó con el escenario perfecto: tribunas encendidas, tensión de tie-break y una final que promete puntos rápidos, potencia y nervio. En un torneo donde el servicio pesa y la agresividad se premia, las semifinales dejaron claro que aquí no hay espacio para “administrar” partidos. Cada set se pelea como si ya fuera domingo.

Taylor Fritz y Ben Shelton en la final del Abierto de Dallas

La final del Abierto de Dallas quedó definida con un duelo entre Taylor Fritz y Ben Shelton, un choque totalmente estadounidense que asegura campeón local y que se jugará este domingo 15 de febrero.

Fritz llegó al partido por el título con una actuación quirúrgica ante Marin Cilic. El máximo favorito sacó el partido con sangre fría, 7-6(5) y 7-6(3), en un encuentro que se movió en márgenes mínimos y donde la diferencia la marcó su saque: metió 22 aces y sostuvo la calma cuando el partido se apretó. Fue de esos triunfos que no se “gritan” en la cancha, pero que pesan como un mazo por la forma en que se cierran los puntos importantes.

Del otro lado, Shelton armó una remontada con tintes de película ante Denis Shapovalov, el campeón defensor. Perdió el primer set, ajustó el plan y terminó por imponerse 4-6, 6-4 y 7-6(4), con tramos de intensidad altísima y un cierre donde cada bola pareció tener doble valor. Ese triunfo no solo lo mete a la final: también lo instala como una amenaza real cuando el partido se va a territorio mental.

