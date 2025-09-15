Jugador brasileño regaña a los hinchas y ellos le cantan a su bebé para dormirlo

La relación entre público y estrellas deportivas en ocasiones es conflictiva, por lo que siempre se argumenta que debe existir el mínimo respeto. Sin embargo, cuando eso no sucede, suelen existir problemas. Afortunadamente este desacuerdo no sufrió mayores contratiempos pues ambas partes lo tomaron con humor. Los hinchas terminaron con una canción de cuna para que el bebé del jugador brasileño no se despertara.

¿Por qué los hinchas le cantaron al bebé de este jugador para que se durmiera?

De manera totalmente inesperada, lo que se veía como un claro disgusto del jugador brasileño, terminó en una anécdota digna de reproducir. Es común ver que las salidas de los futbolistas de los juegos o inclusive los entrenamientos se ven obstaculizadas por los propios aficionados. Y justamente eso estaba ocurriendo en este caso.

Matheus Pereira, futbolista de Cruzeiro, salía con su familia en un automóvil. Allí algunos medios de comunicación y los aficionados del equipo le gritaban vehementemente. Y por eso se ve cómo el jugador les dice que no hicieran ruido, pues su bebé estaba durmiendo dentro del carro. Ante eso, para transformar el reclamo del jugador en una resolución, los aficionados comenzaron a cantar una canción de cuna típica de Brasil.

¿El jugador brasileño se molestó con los aficionados de Cruzeiro?

En un principio se percibe que estaba un poco cansado por la situación, dado que no atendían su petición. En reiteradas ocasiones pidió que guardaran silencio pero cuando escuchó que estaban cantando algo para dormir a su bebé, simplemente le quedó sonreír y tomar esa respuesta como algo agradable.

Aunque la parte de atrás (donde estaba el bebé descansando) no se veía desde el ángulo del video, quien iba conduciendo el carro donde se retiraba, solamente sonreía de todo lo que acontecía. Es decir, tomaron esto como un detalle inclusive lindo para despedirse esa noche del lugar donde coincidieron afición y jugador.