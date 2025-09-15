deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Internacional
Resto del Mundo
Nota

Jugador brasileño regaña a los hinchas y ellos le cantan a su bebé para dormirlo

De manera inverosímil aquí se ve cómo este jugador brasileño pide respeto a los hinchas, quienes en lugar de acatar el pedido, cambiaron la jugada.

jugador-no-queria-despertaran-bebe-decidieron-cantarle-canto-cuna-pb-notas
Crédito: Capturas de Pantalla Video.
Pablo García - Marktube
Resto del Mundo
Compartir

La relación entre público y estrellas deportivas en ocasiones es conflictiva, por lo que siempre se argumenta que debe existir el mínimo respeto. Sin embargo, cuando eso no sucede, suelen existir problemas. Afortunadamente este desacuerdo no sufrió mayores contratiempos pues ambas partes lo tomaron con humor. Los hinchas terminaron con una canción de cuna para que el bebé del jugador brasileño no se despertara.

Tite Brasil

Te puede interesar - Este jugador brasileño golpeó al recogepelotas.

Te puede interesar - Jugador brasileño rompió en llanto a la mitad de entrevista por recordar el fallecimiento de su madre.

¿Por qué los hinchas le cantaron al bebé de este jugador para que se durmiera?

De manera totalmente inesperada, lo que se veía como un claro disgusto del jugador brasileño, terminó en una anécdota digna de reproducir. Es común ver que las salidas de los futbolistas de los juegos o inclusive los entrenamientos se ven obstaculizadas por los propios aficionados. Y justamente eso estaba ocurriendo en este caso.

Matheus Pereira, futbolista de Cruzeiro, salía con su familia en un automóvil. Allí algunos medios de comunicación y los aficionados del equipo le gritaban vehementemente. Y por eso se ve cómo el jugador les dice que no hicieran ruido, pues su bebé estaba durmiendo dentro del carro. Ante eso, para transformar el reclamo del jugador en una resolución, los aficionados comenzaron a cantar una canción de cuna típica de Brasil.

¿El jugador brasileño se molestó con los aficionados de Cruzeiro?

En un principio se percibe que estaba un poco cansado por la situación, dado que no atendían su petición. En reiteradas ocasiones pidió que guardaran silencio pero cuando escuchó que estaban cantando algo para dormir a su bebé, simplemente le quedó sonreír y tomar esa respuesta como algo agradable.

Aunque la parte de atrás (donde estaba el bebé descansando) no se veía desde el ángulo del video, quien iba conduciendo el carro donde se retiraba, solamente sonreía de todo lo que acontecía. Es decir, tomaron esto como un detalle inclusive lindo para despedirse esa noche del lugar donde coincidieron afición y jugador.

Notas - Resto del Mundo
Galerías Resto del Mundo
Videos del Fútbol Internacional | Azteca Deportes
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Resto del Mundo
Christian Atsu es rescatado bajo los escombros de edificio en Turquía
Maradona Mano de Dios camiseta subasta.jpg
Resto del Mundo
Así se subastará de la camiseta de la “Mano de Dios” de Maradona
Más de 250 aficionados de River Plate, detenidos con navajas y drogas
Resto del Mundo
Más de 250 aficionados de River Plate, detenidos con navajas y drogas
GRIEZMANN MBAPPÉ BEBÉ CHILE
Resto del Mundo
Nombran a bebé 'Griezmann Mbappé' en Chile
Maradona con Jorge Campos, Luis García y Martinoli
Resto del Mundo
Maradona en una charla con Jorge Campos, Doctor García y Martinoli
Maradona con Jorge Campos, Luis García y Martinoli
Resto del Mundo
Diego Armando Maradona en una charla íntima con Jorge Campos, Doctor García y Martinoli
poster_910ca5fe3d1a458f832b3476a872a312.jpg
Resto del Mundo
La tremenda agresión por la que expulsaron a Edson Álvarez
falla.png
Resto del Mundo
¡Sin portero! Falla del año en la Jupiler Pro League
René Higuita
Resto del Mundo
René Higuita y su escorpión...Hace 25 años
poster_430905ec6d5745deada3440108091c3a.jpg
Resto del Mundo
Golazo de Cazorla en su debut
×
×