Técnico de Marruecos advierte a Portugal por su papel de “favorito”

El técnico de la Selección de Marruecos, Walid Regragui, advirtió a Portugal de cara a los Cuartos de Final que se disputarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por la etiqueta de favorito que tiene el equipo dirigido por Fernando Santos.

Regragui sabe que Marruecos parte como el no favorito en el cruce, pero eso es algo con lo que han convivido desde que arrancó el torneo y más aún recientemente, cuando enfrentaron a España dentro de los Octavos de Final. Cabe recordar que hasta ahora, el conjunto africano se mantiene invicto en los cuatro partidos que ha disputado del torneo mundialista, y sólo ha recibido un gol, que fue una anotación en propia puerta.

El mensaje del técnico de Marruecos a Portugal

El técnico de Marruecos aseguró que Portugal, al igual que España, llegó para ganar la Copa del Mundo y ese es su principal objetivo. No obstante, confía en que se han convertido en un equipo difícil de derrotar y se mantendrán en la misma línea.

“Portugal ha venido aquí a ganar el Mundial. Hemos demostrado que somos un equipo difícil de derrotar, no es fácil hacernos gol. Hemos hecho historia pero no nos conformamos con esto”, declaró Regragui.

De igual manera, Regragui aseguró que aún no han ganado nada y esa mentalidad es la que deben mantener. Por primera vez en la historia de Marruecos, han llegado a los Cuartos de Final de un Mundial, pero deberán buscar seguir avanzando y conseguir el objetivo.

“No hemos hecho nada, esto no es suficiente. Si nos conformamos, significa que no hemos progresado mentalmente”, añadió Regragui, quien también se dijo consciente de que ahora, se han convertido en el “equipo simpático” que todo mundo apoya, tras convertirse en la sorpresa de la Copa del Mundo.

