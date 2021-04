Horario y dónde ver en vivo los Premios Oscar 2021

Llegó el fin de semana más esperado del año para los cinéfilos. La entrega de losPremios Oscar se llevará a cabo este domingo con muchas incógnitas y análisis por hacer, en la primera ceremonia que se hará en el marco pandémico, pues el año pasado se logró hacer con normalidad.

Después de algunos retrasos, finalmente el evento se realizará este día. La entrega de los Premios Oscar estaba prevista para el pasado 28 de febrero, algo que ocurrió debido a la crisis sanitaria global.

A diferencia de la locación habitual, el Dolby Theatre, en esta ocasión la ceremonia se realizará en un espacio al aire libre, propiedad del centro ferroviario Union Station en Los Ángeles, aunque cabe destacar que algunas etapas del evento, por cuestiones estéticas, sí se realizarán en el recinto ubicado en Hollywood Blvd.

Además, la cita contará con sedes alternas en Londres y París, para todos aquellos invitados que debido al Covid-19 no puedan viajar a la capital del entretenimiento.

Las cintas nominadas a Mejor Película

-The Father (El padre)

-Judas and the Black Messiah

-Mank

-Minari

-Nomadland

-Una joven prometedora

-Sound of metal



-El juicio de los 7 de Chicago

En el camino rumbo al Oscar 2021, el largometraje de ‘Nomadland’ se ha convertido en la gran favorita para arrasar, ya que en los Independent Spirit Awards, se adjudicó nada más y nada menos que cuatro galardones, y además se coronó como la ganadora de la categoría de Mejor Película.

Horario y dónde ver los Oscars 2021

Como cada año, TV Azteca trae para ti los mejores eventos a nivel mundial. La entrega 93 de los Premios Oscar la podrás disfrutar este domingo 25 de abril a partir de las 6:00 PM a través de Azteca 7.

No te pierdas lo que promete ser una experiencia cinematográfica única, un evento que será dirigido especialmente por Steven Soderbergh, quien promete convertir el tradicional formato en algo absolutamente novedoso.