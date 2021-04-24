Ver los Oscar 2021 será como disfrutar de una película en el cine.

¿Creíste que la pandemia había arruinado todo? No todo está perdido, y estás a punto de ser parte de la historia, pues, ¡los premios Oscar están por transformarse en una verdadera experiencia cinematográfica!

La gran promesa de Steven Soderbergh, director encargado de “enchular” la transmisión de la ceremonia de premiación de la edición 93 de los premios Oscar, es que, todos seremos testigos de una experiencia cinematográfica única, que convertirá el tradicional formato de la entrega en algo totalmente novedoso, y aquí te contamos algunos de los detalles que se han dado a conocer (hasta ahora) sobre lo que podrás ver este 25 de abril a partir de las 6 p.m. a través de la pantalla de Azteca 7.

Todo el glamour y las estrellas de Hollywood son maravillosos motivos para ver la entrega de los Oscar, sin embargo, habrá que agregar algunas razones más que hacen de esta gala algo IMPERDIBLE.

¿Qué trae entre manos Steven Soderbergh?

Quizá te estés preguntando cuáles son las licencias que avalan a este cineasta, y bueno, él es nada más y nada menos que el responsable de la dirección de la película “Traffic”, cinta que le dio un Oscar por su trabajo como Director, además de su impecable dirección en “Erin Brockovich”, y “La Gran Estafa”.

Y hay que decir también, que para trabajar en formato de televisión, él se pinta solo, y para que no quede duda de ello, y su dirección en “Gossip Girl”, da constancia de ello.

Ya que conoces un poco más sobre el responsable de convertir esta gala en algo espectacular, y digno de producción hollywoodense, corresponde contarte más sobre sus planes para esta transmisión.

Da clic aquí y entérate de todos los escenarios previstos para la gala y los shows musicales que estarán presentes en los Oscar 2021.

La industria cinematográfica (como muchas otras) ha pasado por una crisis, las salas de cine cerradas alrededor del mundo, los proyectos que han quedado congelados, la pérdida de grandes estrellas, y muchísimas cosas más, así que, la Academia de Cinematografía decidió honrar a todos sus nominados, a todas esas producciones que a pesar de la crisis originada por la pandemia de Covid 19, siguen trabajando para ofrecer entretenimiento y alegría en los hogares, autocinemas, cines, teatros, de todo el mundo.

Ahora bien, Soderbergh hará que TODOS los escenarios que están contemplados para esta entrega, se unan a través de una experiencia que integre a todos, y los protagonistas de este gran show, son los nominados de esta entrega, así que, habrá oportunidad de observar en vivo y en directo el trabajo de titanes de Hollywood como lo son Viola Davis, Riz Adhmed, Steven Yeun, entre otros talentos que compiten por una estatuilla dorada.

Así que, ya lo sabes, ver los Oscar 2021 será como disfrutar de una entretenida visita al cine, pero desde la comodidad de tu hogar.

¿Te faltan razones para ser parte de la historia? Da clic y entérate cómo van los mexicanos nominados a Mejor Sonido por “El Sonido del Metal.

Disfruta de todo el glamour de Hollywood este domingo 25 de abril a las 6 p.m. por Azteca 7.

