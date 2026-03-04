Los tenistas que lograron HUIR del Medio Oriente para jugar en Indian Wells

Durante varios días, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Karen Khachanov quedaron atrapados en Dubai en medio de una escalada de tensión en la región. El ruido de los bombardeos no era una metáfora: era parte del contexto real que rodeaba a los jugadores mientras el circuito avanzaba hacia el primer Masters 1000 del año.

La incertidumbre duró más de lo previsto.

Medvedev y Rublev logran salir rumbo a Indian Wells

Finalmente, se organizó un vuelo especial que permitió la salida del grupo. La logística no fue sencilla: primero volaron desde Omán hacia Estambul y, desde allí, continuarán su trayecto hacia Los Ángeles para disputar Indian Wells.

La confirmación llegó desde el entorno familiar de Rublev.

“Se organizó un vuelo especial para el equipo de Medvedev, Khachanov y Rublev. Partieron de Omán con destino a Estambul, desde donde volarán a Los Ángeles”, declaró la madre de Andrey Rublev a la agencia rusa RIA Novosti.Con esto, salvo un contratiempo inesperado, los tres estarán presentes en el cuadro principal del Masters 1000 que arranca esta semana en California.

Como preclasificados, iniciarán su participación desde la segunda ronda, prevista para el viernes.

No todos pudieron salir de Dubai

Mientras Medvedev, Rublev y Khachanov ya están en tránsito hacia Estados Unidos, otros jugadores continúan varados en la región.

Los doblistas Harri Heliovaara, Henry Patten, Marcelo Arévalo y Mate Pavic permanecen todavía en Dubai a la espera de una solución que les permita viajar.

Indian Wells comenzará este miércoles bajo un contexto inusual: el tenis vuelve a escena después de días donde el foco no estuvo en la pelota, sino en la seguridad.

