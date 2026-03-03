El anuncio que sacude al automovilismo: la FIA retrasa el arranque de la temporada 2026

El peor escenario para cualquier campeonato ya es una realidad. La FIA confirmó que el inicio de la temporada 2026 de uno de sus campeonatos más importantes no se celebrará en la fecha prevista. La noticia sacudió al paddock internacional y encendió las alarmas en el automovilismo mundial.

No se trata de la Fórmula 1. Pero el impacto es igual de fuerte. El Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) no arrancará en Qatar como estaba programado.

La Qatar 1812 km queda aplazada indefinidamente

La ronda inaugural de 1812 kilómetros, prevista del 26 al 28 de marzo en el Circuito Internacional de Lusail, fue oficialmente pospuesta debido al deterioro de la situación geopolítica en Medio Oriente.

Las pruebeas, que debían celebrarse los días 22 y 23 de marzo, también quedaron automáticamente canceladas ante la imposibilidad logística y los riesgos de seguridad.

En un comunicado oficial, la categoría explicó:

“La Qatar 1812 km, inicialmente prevista para celebrar la primera prueba del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026 del 26 al 28 de marzo, se ha pospuesto oficialmente hasta más adelante en el año”.El organismo añadió que la decisión se tomó tras un diálogo constante con la Federación de Motociclismo de Qatar y el Circuito Internacional de Lusail.

“Dada la importancia primordial de la seguridad de los competidores, el personal y los aficionados, se ha tomado la decisión de aplazar el evento”.

Statement from the FIA WEC on the Qatar 1812km.#WEC pic.twitter.com/de89I62idZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 3, 2026

El conflicto en Medio Oriente impacta al deporte motor

La escalada militar en la región del Golfo, con reportes de ataques con drones y misiles que han alcanzado infraestructuras civiles como aeropuertos y hoteles, hizo inviable la realización del evento en las fechas originales.

Además del aplazamiento de la Qatar 1812 km, la Fórmula 1 también tuvo que cancelar algunas actividades en la región por el conflicto geopolítico, y el Gran Premio de Baréin de la categoría reina, pende de un hilo por la misma situación.

