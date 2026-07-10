Tiba Sepúlveda rompe el silencio tras salir de Chivas: “siempre…”

Mientras Chivas podría tener más bajas, Gilberto Sepúlveda es uno de los jugadores que se marchó del CD Guadalajara. El defensor mexicano ya emprendió su camino hacia Bravos de Juárez para disputar el Apertura 2026, aunque antes de marcharse dejó un mensaje que refleja lo que significó el “Rebaño Sagrado” en su trayectoria.

Así como Chivas busca refuerzos, Gilberto 'Tiba' Sepúlveda explicó que salir del conjunto rojiblanco era un paso necesario para seguir creciendo como futbolista. El zaguero aseguró sentirse motivado por el reto que representa Bravos de Juárez y consideró que este era el momento indicado para buscar nuevos objetivos dentro de su carrera.

|Instagram Gilberto Sepúlveda / @tiba_sepulveda

Tiba Sepúlveda deja abierta la puerta para volver a Chivas

El defensor afirmó que su salida se produjo en buenos términos y destacó la relación que mantiene con la institución. También explicó que se marcha con la tranquilidad de haber cumplido dentro y fuera de la cancha, por lo que espera regresar.

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Sepúlveda reconoció que dejar al club donde se formó desde las fuerzas básicas tiene un significado especial. Recordó que fue Chivas quien le dio la oportunidad como profesional y aseguró que siempre estará agradecido por los 13 años allí.

|Instagram Gilberto Sepúlveda / @tiba_sepulveda

Gilberto Sepúlveda mantiene su cariño por el Guadalajara

El nuevo futbolista de Bravos fue claro al hablar de su vínculo con el Rebaño. “Con Chivas siempre estaré eternamente agradecido. Fue mi casa durante 13 años”, comentó.

También aprovechó para desearle éxito al Guadalajara en el Apertura 2026. Consideró que el equipo cuenta con una base sólida para competir y espera que pueda cumplir sus objetivos durante la próxima temporada.

Los números de Gilberto Sepúlveda con Chivas de Guadalajara

El defensa central de 27 años formado en las Fuerzas Básicas tapatías ha tenido un gran desempeño en los 13 años que estuvo en el “Rebaño Sagrado”. Estos han sido los números de Gilberto Sepúlveda con Chivas de Guadalajara en la temporada 2025/26: