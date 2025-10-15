El tierno mensaje de Canelo Álvarez a su hija que demuestra su lado más humano y sensible

Después de que Canelo Álvarez perdiera en septiembre ante Terence Crawford y le diera todos sus títulos , una de las dudas es qué pasaría con el futuro del campeón mexicano. Aún no se sabe contra quién será su próxima pelea, pero el fin de semana celebró el cumpleaños de su hija mayor, Emily, y lo hizo a lo grande.

Canelo Álvarez tiene una fortuna que pocos se pueden imaginar. El dinero para el pugilista no es problema, pero él sabe que eso no es todo y, por lo mismo, le dedicó unas tiernas y cariñosas palabras a su hija mayor. El tapatío demostró su lado más humano y sensible con una carta para Emily.

“Felices 18, mi niña hermosa, Emily Álvarez. Siempre estaré aquí para ti, que esta nueva etapa te traiga todo lo que esperas de la vida. TE AMO”, escribió en redes sociales el boxeador. De inmediato, su hija le contestó por la misma vía: “Lo amo con el alma, pa”.

¿Qué le depara a Canelo Álvarez en su futuro?

Saúl Álvarez ya ha declarado que se quiere retirar del pugilismo profesional alrededor de los 37 años. Tiene 35 años, por lo que le quedan dos para seguir arriba del ring. Su fortuna es tan impresionante que podría superar los 300 millones de dólares, por lo que su amor por el boxeo es el que lo mantiene peleando.

Mucho se dijo que se podría tener una revancha ante Terence Crawford, pero eso luce complicado después de que la gente que maneja al estadounidense mencionara que no era lo más conveniente. Recientemente, fue sometido a una cirugía en el codo izquierdo para remover cuerpos libres. Se espera que regrese al cuadrilátero hasta mediados del próximo año.