deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

El tierno mensaje de Canelo Álvarez a su hija que demuestra su lado más humano y sensible

Canelo Álvarez celebró hace unos días el cumpleaños de su hija mayor, le hizo una gran fiesta a su estilo, pero también la llenó de elogios

Canelo Álvarez celebra el cumpleaños de su hija mayor.
Foto: Instagram y Canva
Canelo Álvarez celebra el cumpleaños de su hija mayor.
Antonio Hernández
Box Azteca
Compartir

Después de que Canelo Álvarez perdiera en septiembre ante Terence Crawford y le diera todos sus títulos , una de las dudas es qué pasaría con el futuro del campeón mexicano. Aún no se sabe contra quién será su próxima pelea, pero el fin de semana celebró el cumpleaños de su hija mayor, Emily, y lo hizo a lo grande.

Canelo Álvarez tiene una fortuna que pocos se pueden imaginar. El dinero para el pugilista no es problema, pero él sabe que eso no es todo y, por lo mismo, le dedicó unas tiernas y cariñosas palabras a su hija mayor. El tapatío demostró su lado más humano y sensible con una carta para Emily.

canelo eddy reynoso pelea crawford

“Felices 18, mi niña hermosa, Emily Álvarez. Siempre estaré aquí para ti, que esta nueva etapa te traiga todo lo que esperas de la vida. TE AMO”, escribió en redes sociales el boxeador. De inmediato, su hija le contestó por la misma vía: “Lo amo con el alma, pa”.

Te puede interesar:

¿Qué le depara a Canelo Álvarez en su futuro?

Saúl Álvarez ya ha declarado que se quiere retirar del pugilismo profesional alrededor de los 37 años. Tiene 35 años, por lo que le quedan dos para seguir arriba del ring. Su fortuna es tan impresionante que podría superar los 300 millones de dólares, por lo que su amor por el boxeo es el que lo mantiene peleando.

Mucho se dijo que se podría tener una revancha ante Terence Crawford, pero eso luce complicado después de que la gente que maneja al estadounidense mencionara que no era lo más conveniente. Recientemente, fue sometido a una cirugía en el codo izquierdo para remover cuerpos libres. Se espera que regrese al cuadrilátero hasta mediados del próximo año.

Canelo Álvarez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Antonio Hernández

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona
Box Azteca
¡Agarron espectacular! Sheila Moreno vs Briza Oliva | Pelea Completa | Box Azteca
entrevista alacran.jpg
Box Azteca
ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez
Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
×
×