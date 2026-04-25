Tigres vs Mazatlán: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026? | Presentado por Nissan

El Estadio Universitario será el escenario de un duelo con implicaciones directas en el futuro de la Liguilla. Tigres recibe a Mazatlán en una Jornada 17 donde no hay mañana para los universitarios: ganar es la única garantía para asegurar su boleto a los cuartos de final. Duelo que podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca a partir de las 16:50 horas tiempo del centro de México.

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Tigres vs Mazatlán EN VIVO y GRATIS, Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La escuadra de San Nicolás de los Garza llega a esta última fecha con la presión al máximo. Actualmente ocupan la octava plaza, pero su posición es sumamente frágil: están empatados con 22 puntos junto a otros dos clubes, manteniéndose en zona de clasificación únicamente por la diferencia de goles.

Sin embargo, el panorama no es del todo sombrío. Los dirigidos por Guido Pizarro atraviesan una racha de tres partidos sin perder (G1, E2) y, lo más importante, cierran en casa. El "Volcán" ha recuperado su peso, pues Tigres ha ganado cuatro de sus últimos cinco duelos como local. Un dato a seguir es su efectividad temprana: han anotado ocho de sus últimos once goles en casa antes del minuto 60.

Por otro lado, los Cañoneros llegan a Nuevo León sin posibilidades matemáticas de avanzar, pero con el ánimo renovado tras vencer al vigente campeón, Toluca, en un vibrante 4-3. El equipo de Sinaloa busca arruinar la fiesta regiomontana y cerrar el torneo de forma decorosa.

No obstante, su talón de Aquiles sigue siendo la fragilidad defensiva. Mazatlán encadena ocho partidos recibiendo gol y no logra colgar el cero como visitante desde julio de 2025.

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¿Dónde ver Tigres vs. Mazatlán EN VIVO y GRATIS?

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