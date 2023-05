Los títulos que deja Jordi Alba tras anunciar su salida del Barcelona

Este miércoles 24 de mayo de 2023, el defensor Jordi Alba anunció a través de sus redes sociales su salida del Barcelona al concluir la última temporada de LaLiga. Lo hizo desde un video en el que le agradeció a su familia, amigos y afición culé por todo el apoyo en los últimos años.

“Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del Barcelona, y mi memoria está llena de memorables recuerdos que guardo con mucho cariño.”

En el video, el defensor confesó que fue una decisión difícil en la que tuvo que meditar y valorar cada detalle pero cree que es lo mejor para el equipo y para él.

“Por todo ello, después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado y me gustaría anunciarles que esta será mi última temporada con el Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo, porque creo que, desde mi sentimiento culé, es lo mejor”.

Jordi Alba, dejará al equipo luego de 11 años de trayectoria vistiendo los colores culés. En todos sus años con el Barcelona ha logrado disputar, hasta el momento, un total de 458 partidos en los que ha acumulado 37,602 minutos de juego. En todos su años, ha logrado marcar un total de 27 goles y 99 asistencias. Ha recibido un total de 97 tarjetas amarillas y ha sido expulsado en tres ocasiones por doble amonestación.

Trofeos que ganó Jordi Alba con el Barcelona

En sus 11 años como culé, Alba logró levantar un total de 18 títulos los cuales han sido seis títulos de Liga, una Champions League, un Mundial de Clubes, cinco Copas del Rey, una Supercopa de Europa y cuatro Supercopas de España.

