El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pide tolerancia cero contra el racismo y censura los insultos recibidos al jugador brasileño Vinícius Júnior en el partido frente al Valencia en el estadio de Mestalla y dijo que “hay que cambiar radicalmente la estructura arbitral del futbol”.

“Lo ocurrido es realmente muy grave con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad no se merece lo que está pasando y quiero dejar claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores”, comentó Florentino.

“Es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del futbol en nuestro país para que nunca se pueda hacer responsable del delito al que lo sufre, como está ocurriendo ahora”, añadió Florentino.

“Vinícius es la víctima. Es una pena que algunos quieran culparlo por ser uno de los mejores jugadores del mundo. No podemos seguir así. Exigimos una respuesta fuerte y firme”, dijo el directivo.

“En estos momentos debemos reclamar la tolerancia cero contra la sinrazón del racismo como los episodios que sufre un jugador de nuestro club. Vinícius es la víctima y es una vergüenza que haya quien lo quiera convertir en culpable por ser uno de los mejores jugadores del mundo”, adjuntó.

“Hay que dar una respuesta contundente y firme. Tenemos una herramienta tecnológica muy buena como el VAR pero cuyo reiterado mal uso se ha convertido en el principal problema. La pasividad no cabe ante estos hechos. La imagen de nuestro futbol en el mundo está seriamente dañado”, finalizó Florentino Pérez.

Por su parte, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, declaró, “Condenar no es suficiente; es un momento importante para tomar medidas drásticas”. El italiano pide a los organismos competentes que endurezcan las leyes y se castigue el racismo en el futbol, a la Federación Española de Futbol y a LaLiga que tomen las medidas oportunas tras denunciar que aunque piensa que “España no es un país racista”, sí que “hay racismo en los estadios”.