No estaba en los planes de nadie, pero hoy es figura en Toluca y podría colarse a la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y la lista definitiva de Javier Aguirre podría tener un nombre impensado: Everardo López. El zaguero central se desempeña como titular en Toluca y fue uno de los futbolistas más sólidos en la victoria por 3-0 frente a Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026. Con apenas 20 años de edad, es posible que el juvenil tenga un lugar en la Selección Mexicana.

López es un nombre nuevo dentro del combinado nacional, ya que tuvo su debut con la mayor en la serie de amistosos que se jugaron durante el mes de enero. El futbolista de los Diablos Rojos fue titular en el juego ante Bolivia que México finalizó con victoria por 1-0 gracias al tanto convertido por Germán Berterame. En la actualidad, su nivel no para de crecer y podría aparecer en la lista para disputar el Mundial 2026.

Everardo López está cerca de jugar el Mundial 2026 con México|Crédito: Toluca FC / X

El gran momento de Everardo López

En la Jornada 7 del Clausura 2026, López firmó una nueva actuación destacada con Toluca en la goleada a los Rayos del Necaxa. El joven defensor volvió a sumar una valla invicta con su equipo y fue uno de los jugadores mejor valorados del partido. Según la plataforma de datos SofaScore, Everardo culminó el encuentro con una calificación general de 7.0 sobre 10.

TE PUEDE INTERESAR:



Entre los datos más destacados del defensor se encuentran sus 6 contribuciones defensivas, sus 3 recuperaciones y su alto porcentaje de duelos ganados: 71 por ciento. También sumó 1 pase clave y un 76 por ciento de precisión en los pases. De esta manera, López se posiciona como uno de los zagueros en mejor forma de la Liga BBVA MX hasta la fecha.

Cada vez más cerca del Mundial 2026

A principios de año, nadie imaginaba que el jugador de Toluca sería una opción para jugar el Mundial 2026 con México, sin embargo, su gran nivel y demás factores hicieron esto posible. La baja confirmada de Chiquete Orozco coloca a López como el principal candidato a ser el defensor zurdo suplente del ‘Vasco’ Aguirre, estando solamente por detrás de Johan Vásquez, capitán del Genoa de Italia.

Su rendimiento en alza no es nuevo, ya que también mostró sus condiciones durante el Mundial Sub-20 de Chile en el que sumó minutos importantes para su proyección. En aquel torneo, la Selección Mexicana alcanzó los cuartos de final, siendo eliminado por Argentina, pero firmando una actuación memorable de la mano de Gilberto Mora.