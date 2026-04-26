Toluca podría llevarse un millón de dólares tras la Jornada 17 si se da este resultado

En estos momentos Toluca se estaría llevando un millón de dólares por ser el mejor equipo del año en la Liga BBVA MX. Este es el premio que otorga el futbol mexicano al club que consigue la mayor cantidad de puntos en una temporada completa, en este caso, Apertura 2025 y Clausura 2026. Los bicampeones finalizaron la Jornada 17 con un triunfo ante León, lo que le permitió alcanzar los 67 puntos entre ambos torneos. Sin embargo, no tienen el liderato asegurado.

Aún existe la posibilidad de que Cruz Azul se quede con el trono dentro de la Liga BBVA MX. Este domingo, el conjunto cementero enfrentará a Necaxa en el Estadio Banorte y podrían quedarse con el liderato general si consiguen una victoria. Cualquier otro resultado colocaría al equipo del ‘Turco’ Mohamed como el mejor de la temporada, ya que La Máquina acumula 65 puntos totales, producto de 30 unidades en el Clausura 2026 y 35 en el Apertura 2025.

Francisco Sebastian Cordova celebrates his goal 1-0 of Toluca during the 17th round match between Toluca and Leon as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on April 25, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

En este contexto, si Cruz Azul empata o pierde contra los Rayos, los Diablos Rojos se quedarán con el premio económico y el título de mejor equipo de la temporada de la Liga BBVA MX. Sin embargo, los cementeros parten como favoritos al jugar de local sumado a su regreso a la Ciudad de México. Cabe recordar que hasta hace poco, La Máquina tenía su sede en el Estadio Cuauhtémoc ubicado en Puebla, localía que generó varios problemas en el equipo.

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Toluca y Cruz Azul ya disputaron este premio la temporada pasada

En 2025, Cruz Azul empató 2-2 contra Toluca en el último duelo del Clausura, resultado que le permitió coronarse como el mejor equipo de México en dicha temporada. Los de la Noria alcanzaron las 75 unidades durante el curso anterior y se quedaron con el millón de dólares que otorga la Liga BBVA MX, además del parche ilustrativo en su camiseta.

Durante este último tiempo, tanto Toluca como Cruz Azul demostraron ser los equipos más regulares del futbol mexicano. Los Diablos dominaron en el ámbito local, obtuviendo el bicampeonato de la Liga BBVA MX, mientras que La Máquina se coronó internacionalmente al ganar la Concacaf Champions Cup de la temporada pasada. Ahora, ambos se disputan nuevamente ser el mejor equipo de la temporada.