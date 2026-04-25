Toluca vs León: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 | Presentado por Nissan

Toluca recibe a un León que llega con el agua al cuello, en un duelo donde la localía y la urgencia de puntos dictarán el ritmo del encuentro de la Jornada 17 del Clausura 2026 que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca.

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Toluca: Regresar al camino del triunfo antes de la Liguilla

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed atraviesa un momento de claroscuros. Tras caer 4-3 ante Mazatlán en un partido lleno de errores defensivos, los escarlatas acumulan seis duelos sin conocer la victoria. Sin embargo, el ánimo en la capital mexiquense no decae; con el boleto a la Liguilla ya asegurado y las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf en el horizonte, el Turco busca que este cierre de torneo sirva para recuperar la confianza.

El factor clave para el Toluca es su regreso a casa. Los Diablos Rojos se mantienen invictos como locales en lo que va de 2026, registrando seis triunfos y tres empates en todas las competiciones. Además, el historial reciente les favorece, pues han ganado tres de los últimos diez enfrentamientos directos ante la Fiera, concediendo solo una derrota.

León: Por el milagro en territorio ajeno

Para la escuadra esmeralda, este partido es una auténtica final. Ubicados fuera de los ocho primeros y con una pesada diferencia de goles de -7, el León no tiene otra opción más que ganar y esperar que al menos dos de sus competidores directos tropiecen.

Pese a la reciente derrota ante América, los visitantes han mostrado una mejoría notable, rompiendo previamente una racha de 12 partidos sin ganar fuera de casa. Con un estilo ofensivo que ha llevado a que 11 de sus 16 juegos superen los 2.5 goles, León buscará golpear temprano para manejar los tiempos del encuentro.

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