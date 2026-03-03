Estos son los millones que Checo Pérez ganará en su regreso a la F1 con Cadillac

¡Finalmente ha llegado! Después de muchos meses de espera, la Fórmula 1 en su temporada 2026 comenzará este fin de semana, lo cual sugiere el regreso del piloto mexicano Sergio, Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo profesional, aunque ahora bajo las riendas de Cadillac.

Como sabes, Checo Pérez tuvo un año sabático de la Fórmula 1 luego de las temporadas que vivió con Red Bull; ahora, el nacido en Jalisco espera llevar a Cadillac a lo más alto del automovilismo profesional, lo cual sugiere un incentivo económico por demás interesante para él.

¿Cuánto dinero ganará Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026?

Fue el medio especializado Racingnews365 quien se encargó de filtrar el salario de cada uno de los 22 pilotos que formarán parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1. De entre estos destaca lo ocurrido con Checo Pérez, quien sin contar incentivos de bonificación sumará ocho millones de dólares al año con Cadillac.

Esta cantidad lo posiciona por encima de varios de los pilotos con los que compartirá pista, superando incluso al dinero que obtendrá su compañero Valtteri Bottas; sin embargo, sigue estando muy por debajo de los principales en la lista para esta temporada 2026, lo cual sugiere una brecha importante para él.

Una muestra de ello es Max Verstappen, quien en 2026 ganará 70 millones de dólares, confirmándose como el piloto con el salario más elevado por encima de Lewis Hamilton, quien sumará 60 millones. El tercer lugar es para Charles Leclerc, piloto de Ferrari que sumará 34 millones de dólares por su participación.

Checo Pérez o Valtteri Bottas, ¿quién es el piloto número 1 para Cadillac?

Considerando que la Fórmula 1 2026 comenzará este domingo con el GP de Melbourne, vale decir que, hasta el momento, Cadillac contempla de la misma forma tanto a Checo Pérez como a Valtteri Bottas con monoplazas prácticamente idénticos, por lo que será el nivel de ambos en la pista el que dictamine qué piloto será el 1 para la escudería que hará su debut en la F1.