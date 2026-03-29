Despiden a entrenador en plena fecha FIFA tras varias derrotas en la liga

Este domingo el conjunto de Tottenham Hotspur ha oficializado un nuevo capítulo en su tormentosa temporada. Tras apenas 44 días en el cargo y siete partidos dirigidos, el club londinense e Igor Tudor han llegado a un acuerdo mutuo para que el técnico croata deje su puesto de manera inmediata. La decisión se produce en un momento de vulnerabilidad extrema para los Spurs, que se encuentran sumidos en una crisis de resultados que amenaza su permanencia en la Premier League.

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Igor Tudor: Un paso fugaz y doloroso en el Tottenham

La etapa de Igor Tudor es una de las más breves y complicadas en la historia moderna del Tottenham. El estratega, que llegó en febrero, no logró revertir la inercia negativa del equipo. Su salida se ve empañada, además, por una tragedia personal: el fallecimiento de su padre, noticia que recibió justo después de la humillante derrota por 0-3 ante el Nottingham Forest el pasado fin de semana.

"Agradecemos a Igor por sus esfuerzos en estas seis semanas y le enviamos nuestro apoyo en este difícil momento personal", señaló el club en un comunicado oficial. Junto a Tudor, también abandonan la institución su entrenador de porteros, Tomislav Rogic, y el preparador físico Riccardo Ragnacci.

¿Cómo está la situación del Tottenham en la Premier League?

La situación de los Spurs es crítica. En la Premier League, el Tottenham ocupa actualmente la decimoséptima posición, con apenas 30 puntos tras 31 jornadas disputadas. La derrota ante el Forest dejó al equipo a tan solo un punto de la zona de descenso, un escenario impensable al inicio de la campaña para una de las plantillas más costosas de Inglaterra. Con solo siete partidos restantes, el fantasma del Championship es una posibilidad real.

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A este panorama se suma el fracaso continental. Bajo el mando de Tudor, los Spurs fueron eliminados de la UEFA Champions League en la ronda de octavos de final a manos del Atlético de Madrid. A pesar de una victoria estéril por 3-2 en el partido de vuelta en Londres, el contundente 5-2 sufrido en la ida en el Metropolitano sentenció un marcador global de 7-5 que terminó con las aspiraciones europeas del club.

