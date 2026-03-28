No fue convocado con México y HOY debutó con OTRA selección rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2025 TM

El jugador del conjunto de Tigres Marcelo Flores vivió un momento histórico este sábado 28 de marzo de 2026 al debutar con la Selección de Canadá en partido de preparación frente a Islandia. El partido, disputado en el Estadio Toronto, terminó con empate 2-2, pero la gran noticia fue el debut oficial del mediocampista de 22 años que decidió representar al conjunto de la Hoja de Maple en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, pese a haber formado parte de selecciones menores de México.

Entrevista: ‘Memote’ Martínez: “Estoy muy agradecido por la confianza”

Marcelo Flores ingresó al terreno de juego al minuto 63 en sustitución de Ali Ahmed, recibiendo una ovación de los aficionados canadienses. Aunque no participó directamente en los goles, mostró destellos de calidad en el mediocampo, con buena distribución de balón y movilidad ofensiva. Su debut marca el inicio de una nueva etapa en su carrera internacional, luego de que en octubre de 2024 fue convocado por la Selección Mexicana para un amistoso ante Canadá, aunque permaneció en la banca.

¿Quiénes anotaron los goles en Canadá vs Islandia?

Islandia abrió el marcador al minuto 9 con un tanto de Orri Oskarsson, para incrementarlo el mismo jugador de la Real Sociedad al minuto 21 con asistencia de Mikael Egill Ellertsson

En la segunda mitad, los canadienses acortaron el marcador 1-2 gracias a un tiro penal de Jonathan David al 67 y nuevamente por la misma vía Davis selló el 2-2 definitivo al 75.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió como preparación clave para Canadá rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Para la selección dirigida por Jesse Marsch, la presencia de Flores añade variantes en el mediocampo y refuerza la idea de integrar jóvenes talentos al plantel.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuál es el grupo y partidos de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

La Selección de Canadá integrará el Grupo B del torneo y sus partidos serán:

Canadá vs Ganador de Bosnia Herzegovina vs Italia (12 de junio)

Canadá vs Qatar (18 de junio)

Canadá vs Suiza (24 de junio)

Un grupo exigente que pondrá a prueba la capacidad del equipo norteamericano, que buscará aprovechar su condición de anfitrión para avanzar a la siguiente fase.

¿Cuál es el próximo partido de preparación de Canadá?

Tras el empate con Islandia, Canadá continuará su preparación enfrentando a Túnez el próximo 31 de marzo, en un duelo que servirá para seguir ajustando piezas y dar minutos a jugadores como Marcelo Flores.

