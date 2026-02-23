TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Pachuca en la Jornada 8 del Clausura 2026

La Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX inicia en el ‘Viernes Botanero’ con el duelo entre Mazatlán y Pachuca, partido que será transmitido EN VIVO por TV Azteca. El encuentro se disputará en el Estadio El Kraken, donde los Cañoneros buscarán aprovechar su localía frente a unos Tuzos que llegan con la misión de mantenerse en la parte alta de la tabla.

¿Dónde ver el partido Mazatlán vs Pachuca?

El partido se jugará este viernes 27 de febrero de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará a cargo de TV Azteca, con la narración y análisis de sus comentaristas estrellas, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano quienes ofrecerán cobertura completa tanto en Azteca 7 como en nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

Mazatlán atraviesa un torneo irregular, aunque la jornada pasada sacó un empate en Tijuana, que lo mantienen en la zona baja de la clasificación. Sin embargo, el equipo dirigido por Sergio Bueno confía en que la Jornada 8 sea el punto de inflexión para recuperar terreno y aspirar a la fase final. Por su parte, Pachuca, bajo el mando de Esteban Solari, se ha consolidado como uno de los conjuntos más sólidos del campeonato, con una ofensiva dinámica y jóvenes talentos que han brillado en las primeras fechas. En este momento, el conjunto hidalguense se encuentra en la quinta posición en la tabla con 14 unidades.

Jugadores a seguir de Mazatlán y Pachuca