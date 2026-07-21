Contra quién juega Toluca después del partido vs Pumas de la Jornada 2 del Apertura 2026

Toluca afronta una semana con dos compromisos de alta exigencia. Antes de continuar su camino en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, los Diablos Rojos reciben a Pumas en un partido adelantado de la Jornada 2. Sin embargo, pocos días después deberán disputar otro encuentro que pondrá en juego un nuevo título.

Este martes 21 de julio Toluca enfrenta a Pumas con transmisión de TV Azteca. Luego, el equipo dirigido por Antonio Mohamed viajará a Estados Unidos para medirse con Cruz Azul en el Campeón de Campeones 2026. Ese compromiso fue precisamente el motivo por el que la Liga MX decidió adelantar el partido correspondiente a la segunda fecha.

¿Por qué Toluca juega otra vez esta semana?

El siguiente rival de Toluca será Cruz Azul, en el partido por el Campeón de Campeones 2026. El encuentro enfrentará a los dos campeones más recientes del futbol mexicano: los Diablos Rojos, monarcas del Apertura 2025, y La Máquina, campeona del Clausura 2026.

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¿Dónde se juega Toluca vs. Cruz Azul por el Campeón de Campeones?

El Campeón de Campeones 2026 se disputará el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, estadio donde habitualmente juega LA Galaxy y que con frecuencia recibe partidos del futbol mexicano.

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El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Se espera una gran presencia de aficionados de ambos equipos, debido a la importante comunidad mexicana que reside en California.

¿Por qué se adelantó el Toluca vs Pumas?

El compromiso entre Toluca y Pumas correspondiente a la Jornada 2 se adelantó al martes 21 de julio para permitir que los Diablos Rojos tengan el tiempo suficiente de preparación antes de disputar el Campeón de Campeones.

La misma situación ocurrió con Cruz Azul, que también adelantó su encuentro frente a Puebla. De esta manera, ambos clubes podrán viajar a Estados Unidos para disputar el título sin afectar el calendario del Apertura 2026.

Players of Toluca during the final match between Toluca vs (and) Tigres UANL as part of the 2026 CONCACAF Champions Cup, at Nemesio Diez Stadium, on May 30, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

Antes de pensar en el duelo frente a La Máquina, Toluca intentará mantener su paso perfecto en la Liga MX ante Pumas. Después, el conjunto escarlata cambiará el enfoque para buscar un nuevo trofeo en Carson, California.

