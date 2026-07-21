Contra quién juega Pumas después del partido vs Toluca de la Jornada 2 del Apertura 2026

Pumas afronta una semana importante en el Apertura 2026 de la Liga MX. Después de visitar a Toluca en el partido adelantado de la Jornada 2, el conjunto universitario tendrá varios días para preparar su siguiente compromiso, con el objetivo de sumar sus primeros puntos del torneo.

El equipo dirigido por Esteban Solari llega tras un complicado inicio de campeonato, luego de caer 3-0 frente a Pachuca. Ahora Pumas buscará cambiar la imagen ante Toluca antes de enfocarse en su próximo desafío fuera de casa.

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¿Contra quién juega Pumas después de Toluca?

El siguiente rival de Pumas será FC Juárez, en un encuentro correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026. Los universitarios volverán a jugar como visitantes y buscarán aprovechar ese partido para recuperarse si no logran un resultado positivo ante Toluca. Del otro lado estarán los Bravos que también necesitan reaccionar tras su inicio de torneo.

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Por su parte, FC Juárez perdió 1-0 ante Puebla en la Jornada 1 y antes de recibir a Pumas deberá visitar a Chivas de Guadalajara el sábado 25 de julio.

Pumas sumará un refuerzo inesperado para el Apertura 2026|Crédito: @PumasMX / X

Pumas volverá a jugar como visitante

El partido entre FC Juárez y Pumas está programado para el viernes 31 de julio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Será el segundo partido consecutivo fuera de casa para el conjunto auriazul, que intentará corregir los problemas mostrados en el debut y comenzar a escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026.

El panorama de Pumas y su próximo rival

Antes de pensar en FC Juárez, los universitarios tendrán una prueba exigente frente a Toluca en el Estadio Nemesio Díez. Después de ese encuentro, dispondrán de varios días para preparar un duelo que puede ser importante para encaminar su torneo. Los Bravos llegarán tras haber jugado contra Chivas de Guadalajara.

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