ÚLTIMA HORA: Emblema del Barcelona sufre problemas cardíacos

Se encienden las alarmas para todos los aficionados del Barcelona, hace unas horas el presidente del club, Joan Laporta, recibió una intervención médica debido a a una arritmia cardiaca que sufrió.

¿Qué le pasó a Joan Laporta?

Joan Laporta anunció a través de sus redes sociales que sufrió de una arritmia cardiaca que afortunadamente ya fue revertida. A través de su cuenta de Instagram es que el presidente del FC Barcelona mandó el siguiente mensaje para tranquilizar a todos los aficionados del club:

"¡Todo ha salido bien! ¡Me han revertido la arritmia! ¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!

Muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras y personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariñoso, dignificando la medicina y el juramento hipocrático. Una prueba más de que en Barcelona y en Cataluña también hacemos un trabajo muy bueno y de máxima calidad. Y muy orgulloso especialmente también de los servicios médicos del Barça, con el Dr. Xavier Corbella al frente, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que lo han coordinado todo junto con mucha eficiencia.".

Derivado de la intervención médica se reporta que Joan Laporta no podrá viajar a Inglaterra con el equipo, este viernes arrancaba una gira de pretemporada para enfrentar a distintos equipos de Inglaterra. Sin embargo, como dice Laporta, la intervención fue un éxito y se encuentra en recuperación.

¿Contra quién jugará el FC Barcelona en duelos amistosos?

El próximo viernes 31 de julio enfrentarán al Birmingham City, además, el 8 de agosto cerrarán su gira de pretemporada al enfrentarán al Nottingham Forest y al Udinese en un triangular.

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