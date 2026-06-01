ÚLTIMA HORA: Los europeos que quedan FUERA de la convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se ha revelado la lista definitiva de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comprende a 26 jugadores que proceden entre Liga MX, Ligas de Europa y Asia en el caso de Julián Quiñones. En ese listado y como sucede cada cuatro años existe polémica y crítica por lo que quedaron fuera o los que llegaron de última hora.

Entre los jugadores que no pudieron llegar al Mundial del 2026 y que juegan en el balompié de Europa, están futbolistas que no fueron constantes en los llamados de Javier Aguirre y otros que por lesión definitivamente no se colaron al llamado de 26 futbolistas.

- Alex Padilla - Athletic

- Julián Araujo - Celtic

- Rodrigo Huescas - Copenhague

- Heriberto Jurado - Cercle Brugge

Los que quizás más se extrañarán, porque tuvieron presentaciones en este ciclo mundialista fueron Julián Araujo, que una lesión no lo dejó seguir con su proceso y está en plena recuperación por la distención muscular en el muslo derecho.

Huescas por su parte en octubre del 2025 tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y hace ocho semanas volvió a pisar el terreno de juego para comenzar con su trabajo de cancha, pero pese a sus esfuerzos no logró estar a punto y es baja del cuadro tricolor.

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