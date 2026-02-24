ÚLTIMA HORA: esto es lo que falta para que Dagoberto Espinoza regrese a Club América

Luego de que Club América alejara a sus fantasmas con una goleada 4-0 sobre Club Puebla en la Jornada 6, hay una nueva noticia de última hora para este Clausura 2026. Pues se dio a conocer que falta cada vez menos para el regreso de Dagoberto Espinoza al equipo de André Jardine. Pues el lateral derecho está dejando atrás la lesión de ligamento cruzado.

Mientras en las últimas horas se habló acerca del jugador que le costó millones al América y fue borrado por Jardine pero hoy es el mejor delantero, también se dio a conocer que faltan apenas 15 días para que Dagoberto Espinoza regrese a las canchas. De acuerdo a distintos reportes, se confirma que está en la etapa final de su rehabilitación.

Dagoberto Espinoza se ha ganado a confianza de André Jardine y actualmente es titular en América|@dago_240

¿Cómo será el regreso de Dagoberto Espinoza al Club América?

Distintos reportes indican que el lateral derecho de 21 años no comenzará a jugar en la primera división, bajo el mando del entrenador brasileño, sino que empezará a ganar minutos en otras categorías. Se espera que Espinoza vea acción en la categoría Sub-23 de las Águilas. Así, cada vez falta menos para que el defensor se ponga la playera azulcrema.

Cabe destacar que el último partido de Espinoza se dio el pasado 21 de septiembre de 2025, frente a Rayados de Monterrey. El defensa había sido titular en una seguidilla de partidos pero poco después se terminó lesionando y lleva más de 5 meses sin jugar al futbol.

Dagoberto Espinoza terminaría siendo titular en América

Van a pasar 6 meses desde que Espinoza se lesionó, pero al regresar se espera que poco a poco se vuelva a ganar el puesto de titular. Es que Kevin Álvarez no está en su mejor momento en el lateral derecho y muchos fanáticos sostienen que deben cambiarlo.

Los números de Dagoberto Espinoza en Club América

De acuerdo a los datos que brinda el sitio especializado en estadísticas, BeSoccer, los números de Dagoberto Espinoza en el Club América son los siguientes: