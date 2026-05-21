ÚLTIMA HORA: México compartirá grupo con España en la Copa Mundial de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) llevó a cabo la ceremonia oficial para definir los sectores de la justa mundialista Sub-17 el día de hoy 21 de Mayo. El torneo internacional se celebrará en Marruecos el próximo mes de octubre (del 17 de octubre al 8 de noviembre), nación elegida para repetir como sede del campeonato de manera ininterrumpida hasta la edición del año 2029.

Durante el evento, 20 de las 24 selecciones nacionales ya clasificadas conocieron el destino que tendrán en la primera fase. El cuadro oficial del torneo aún espera completarse, ya que faltan por definirse los cuatro boletos correspondientes al continente africano.

Estos últimos lugares se otorgarán a las escuadras ganadoras de la tercera ronda de su respectiva fase de clasificación continental, etapa decisiva programada para disputarse durante el próximo mes de julio.

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México en el grupo de la muerte

El equipo tricolor Femenil Sub-17 tendrá una prueba de alta exigencia deportiva desde el inicio del campeonato mundial. La escuadra nacional quedó instalada en uno de los sectores con mayor nivel competitivo del certamen, donde compartirá terreno de juego con el representativo de Chile, el combinado de Australia y la selección de España en el Grupo F. El conjunto europeo se perfila como una de las escuadras candidatas para avanzar de ronda y pelear directamente por el título

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Así quedaron los demás grupos de la Copa del Mundo Sub-17

Grupo A: Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina.

Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina. Grupo B: Corea del Norte, Puerto Rico, Polonia y selección africana por determinar.

Corea del Norte, Puerto Rico, Polonia y selección africana por determinar. Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega y selección africana por determinar.

Canadá, Brasil, Noruega y selección africana por determinar. Grupo D: Venezuela, Japón, Francia y selección africana por determinar.

Venezuela, Japón, Francia y selección africana por determinar. Grupo E: Estados Unidos, Samoa, China y selección africana por determinar.

Estados Unidos, Samoa, China y selección africana por determinar. Grupo F: España, México, Australia y Chile.

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