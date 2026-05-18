ÚLTIMA HORA: Pep Guardiola dejará al Manchester City al término de la temporada

El técnico español Pep Guardiola dejará su puesto como director técnico del Manchester City al término de la presente temporada, cerrando un ciclo irrepetible en el banquillo de acuerdo con una exclusiva adelantada por el diario británico Daily Mail.

Si se confirma, la noticia marca el epílogo de un trayecto idílico en el futbol inglés. Tras 10 temporadas consecutivas al frente del proyecto del City, el legendario entrenador catalán dirigirá su último partido oficial al mando del equipo el próximo domingo en el Estadio Etihad, enfrentando al Aston Villa en una jornada que promete ser sumamente emotiva para toda la fanaticada celeste.

Un adiós planificado con honores para Pep Guardiola

Según los reportes de la prensa británica, se espera que la directiva del Manchester City y el propio Guardiola confirmen la noticia de manera conjunta el mismo domingo por la tarde, justo después de que concluya el silbatazo final del encuentro ante los villanos.

La sincronización de este anuncio está cuidadosamente diseñada para permitir que los aficionados y la institución celebren el impresionante legado futbolístico del técnico.

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El legado imborrable de Guardiola en el futbol inglés

Desde su llegada en el verano de 2016, Pep Guardiola reescribió los libros de historia del Manchester City. Bajo su tutela táctica, el club de Mánchester no solo alcanzó su primera UEFA Champions League, sino que estableció un dominio absoluto en la exigente Premier League, rompiendo récords de puntos y desplegando un juego de posesión estética que cambió para siempre el paradigma del balompié británico.

Con la confirmación de su salida en el horizonte, los próximos días estarán cargados de nostalgia. La cúpula del City iniciará de inmediato la titánica tarea de buscar un sucesor para el banquillo más codiciado del planeta, mientras Pep alistará sus maletas para poner punto final a un ciclo que, sin lugar a dudas, ya forma parte del olimpo del futbol mundial.

