ÚLTIMA HORA: la Selección de México ya logró esto que ningún otro país tiene

Tras conquistar el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, la Selección Nacional de México consiguió algo que ningún otro país de la región puede presumir actualmente. El triunfo 2-0 sobre Estados Unidos permitió que el equipo azteca logre algo único.

El campeonato conseguido este domingo produjo que México mantuviera los títulos de todas las principales categorías varoniles de selecciones de la confederación. Así, México es el verdadero rey de la Concacaf.

México se colocó como uno de los cuatro mejores del Premundial Sub -20 de la Concacaf y con eso ganó su boleto al Mundial de 2027|Jafet Moz/Jafet Moz

México tiene todos los títulos de selecciones

La victoria ante Estados Unidos fue suficiente para completar una colección que muestra el dominio de México en las diferentes categorías. El conjunto nacional consiguió el Campeonato Sub-20 con un doblete de Cristóbal Alfaro y alcanzó su decimoquinto título de esta competencia.

Actualmente, los campeonatos que presume México son:

Copa Oro: Selección Mayor (2025)

Nations League: Selección Mayor (2025)

Campeonato Sub-20: México (2026)

Campeonato Sub-17: México (2023)

Campeonato Sub-15: México (2025)

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El dominio juvenil comenzó en 2023, cuando México derrotó 3-1 a Estados Unidos en la final del Campeonato Sub-17. En 2025, la Sub-15 volvió a superar al representativo estadounidense, esta vez con una goleada de 5-0.

La Selección de Futbol de México calificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al vencer a Canadá en las semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf.|Emmanuel Martinez

La Selección Mexicana manda en la categoría mayor de Concacaf

La Selección Nacional consiguió sus dos campeonatos regionales durante 2025. Primero derrotó 2-1 a Panamá para conquistar la Nations League. Luego superó a Estados Unidos por el mismo marcador en la final de la Copa Oro. De esta manera, México mantiene los principales títulos de selecciones masculinas de la Concacaf.

Toluca completa el dominio mexicano

El protagonismo de México también aparece a nivel de clubes. Toluca es el vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf después de conquistar la edición 2026. Además, antes Cruz Azul ganó en 2025, Pachuca en 2024 y León en 2023. El último campeón de otro país fue Seattle Sounders en 2022.

Con el campeonato Sub-20, México ahora presume una colección de títulos que abarca todas las principales categorías de selecciones y también el torneo de clubes más importante de Concacaf. Sin dudas, el verdadero rey de la confederación.

