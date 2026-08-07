Selección Mexicana Sub-20 jugará en estos próximos torneos: las fechas de los partidos
El equipo dirigido por Álex Diego buscará seguir con vida en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, además de disputar el Mundial Sub-20 en 2027
Luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana Sub-20 se llevó todo el protagonismo. El equipo dirigido por Álex Diego cumplió con uno de sus principales objetivos en el Campeonato de Concacaf 2026. Con el triunfo por goleada 4-0 ante Panamá, México se ubicó entre los cuatro mejores equipos de la región y aseguró su participación en diferentes competencias internacionales.
Además de seguir con la agenda del Campeonato Sub-20, el combinado azteca tendrá actividad fuera de México durante 2027. Esta generación podrá medirse con selecciones de distintas confederaciones y continuar con un proceso que también tiene en el horizonte a los Juegos Olímpicos.
Qué torneos jugará la Selección Mexicana Sub-20
La Selección Nacional tiene confirmada su presencia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Ambos torneos se disputarán durante el próximo año, aunque todavía no cuentan con todos sus partidos definidos.
México obtuvo estos boletos después de superar los Cuartos de Final del Campeonato Sub-20 de Concacaf. Su clasificación se produjo con una goleada sobre Panamá, gracias a las anotaciones de Juan Echilvestre, Hugo Camberos, Yohan Orozco y Diego Ramírez.
Canadá, Costa Rica y Estados Unidos también consiguieron su lugar en el siguiente Mundial de la categoría. Los cuatro representarán a Concacaf en la competencia organizada por la FIFA.
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Las fechas de México en los Juegos Panamericanos de Lima 2027
El primer calendario establecido corresponde al torneo de futbol varonil de los Juegos Panamericanos. La competencia se desarrollará en Lima, Perú, entre el 25 de julio y el 6 de agosto de 2027.
Estas son las cinco jornadas programadas para el futbol masculino:
- Domingo 25 de julio de 2027
- Miércoles 28 de julio de 2027
- Sábado 31 de julio de 2027
- Martes 3 de agosto de 2027
- Viernes 6 de agosto de 2027
Los primeros tres días estarán destinados a la fase inicial. Las dos fechas restantes corresponderán a los encuentros por las medallas. Los rivales, horarios y estadios de México se conocerán cuando se realice el sorteo. Cabe resaltar que los Juegos Panamericanos completos comenzarán el 23 de julio y finalizarán el 8 de agosto de 2027.
Cuándo se jugará el Mundial Sub-20 de 2027
La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 tendrá como sedes compartidas a Azerbaiyán y Uzbekistán. Será la primera edición de esta competencia organizada entre países pertenecientes a dos confederaciones diferentes.
Hasta el momento, la FIFA todavía no publicó las fechas de inicio y finalización del Mundial. Tampoco están definidos los grupos, rivales, horarios ni estadios en los que jugará la Selección Mexicana.
El torneo contará con 24 participantes y marcará la decimoctava aparición de México en un Mundial Sub-20. Su mejor actuación fue el subcampeonato conseguido en Túnez 1977. También obtuvo el tercer lugar en Colombia 2011.