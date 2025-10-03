Vale 10 millones y aun así Gilberto Mora ya demostró ser mejor que él en el Mundial Sub-20

A pesar de que Gilberto Mora tiene un valor de mercado mucho menor, el juvenil mexicano ha demostrado ser mejor que Maher Carrizo, el futbolista más valorado de Argentina en el Mundial Sub-20. El delantero de 19 años tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, pero aún no ha demostrado su verdadero nivel en lo que va de torneo y que ya tiene clasificados a octavos de final tras la jornada 2 .

Según SofaScore, la valoración promedio de Carrizo es de 7.65, mientras que Mora supera por poco los 8 puntos en esta Copa del Mundo Sub-20. Además, el mexicano fue el MVP del partido ante España con dos goles convertidos, siendo la figura más destacada de su equipo. Tanto es así que Gilberto Mora tiene una larga lista de equipos interesados en su fichaje .

Maher Carrizo / IG Gilberto Mora demostró ser mejor que Maher Carrizo

Esto resuena aún más cuando se muestra el valor de mercado del canterano de Tijuana, quien está valorado en apenas 4,5 millones, según Transfermarkt. De esta manera, existe una diferencia de 5,5 millones de euros entre ambos jugadores, aunque el joven mexicano de 16 años ha demostrado un mayor nivel en estas primeras dos fechas de la fase de grupos del Mundial juvenil.

Los números de Maher Carrizo y Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

Ambos jugadores fueron titulares con sus respectivos equipos en los dos primeros partidos del torneo. Sin embargo, la diferencia en los números es clara: una asistencia por parte de Carrizo, mientras que Mora se despachó con dos goles y, también, otra asistencia. Ahora Argentina enfrentará a Italia, mientras que México deberá chocar con Marruecos en la última jornada.

México y Argentina, dos realidades distintas en el Mundial Sub-20

México aún no está clasificada a los octavos de final (segunda en su grupo), ya que mantiene dos puntos en su grupo tras empatar con Brasil y España (un punto cada uno). Una victoria contra Marruecos significaría su clasificación de forma directa, mientras que un empate también puede ser válido (podría clasificar como mejor tercero). Sin embargo, una derrota lo deja con mínimas probabilidades de avanzar.

Argentina, por su parte, ya está clasificada a la siguiente ronda del Mundial de Chile tras haber ganado ante Australia y Cuba. Definirá su último partido ante Italia y, con un empate, se asegurará el primer puesto. Una victoria de los europeos lo clasificaría a octavos como segundos de su grupo.