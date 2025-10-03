Vale apenas 600 mil euros, juega en la MLS y es mejor que Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 ha sorprendido a más de un aficionado en estas primeras dos jornadas de fase de grupos . Gilberto Mora es posiblemente el futbolista más destacado del torneo, ya que con solo 16 años ha logrado brillar ante jugadores ya consolidados en Europa. Sin embargo, hay un futbolista de Estados Unidos que, según la estadística, ha sido mejor que el canterano de Tijuana.

Se trata de Frankie Westfield, lateral derecho del seleccionado estadounidense y que juega para el Philadelphia Union de la MLS. El defensor de 19 años ha estado presente en el equipo de la jornada 1 y 2 de SofaScore, además de superar la puntuación promedio de 9 sobre 10 en la Copa del Mundo Sub-20. Por otra parte, México deberá sacar cuentas para avanzar a octavos de final .

Frankie Westfield es mejor que Mora en el Mundial Sub-20

¿Quién es Frankie Westfield, la figura de Estados Unidos?

Desde muy pequeño, Westfield se unió a la academia del Philadelphia Union y debutó profesionalmente este 2025 con el primer equipo. Nació el 9 de diciembre del año 2005 en Pennsylvania y en la actualidad tiene un valor de mercado de 600 mil euros, según Transfermarkt. Mide 1,70 metros de altura y, además, puede jugar como defensor central.

Los números de Westfield en la temporada 2025

Desde que comenzó la temporada en Estados Unidos, Westfield lleva 28 partidos jugados con el Union y tiene un gol y tres asistencias hasta la fecha. Con EE. UU. Sub-20, el defensor acumula 8 partidos jugados desde su debut en octubre del año 2024. Su único gol lo marcó ante Nueva Caledonia, en el debut de su selección en el Mundial juvenil de Chile.

El rendimiento de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

Mora es uno de los mejores jugadores del torneo a pesar del gran rendimiento de Westfield. Según SofaScore, el joven mexicano tuvo una valoración de 6.6 sobre 10 contra Brasil y recibió un 9.5 contra España, siendo el MVP de México. En el torneo, suma dos goles y una asistencia, números muy buenos que reflejan la inmensa proyección que tiene Mora.