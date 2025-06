Vendía gelatinas en los camiones, pero siempre tuvo fe y hoy de los pocos mexicanos que triunfa en la UFC

La lucha es un deporte muy popular en México, donde por ejemplo, este sábado se disputará la Worlds Collide , evento de la WWE y AAA. Sin embargo, triunfar como luchador, ya sea boxeo o UFC, es difícil y muchos de ellos tuvieron que pasar por momentos realmente complicados antes de ser profesionales. Ese es el caso de Luis ‘Lazy Boy’ Rodríguez, un muchacho de Chiapas que viene de una familia trabajadora y que incluso tuvo que vender gelatinas en los camiones para poder vivir.

Los luchadores suelen ser personas humildes pese a la fama, como Penta Zero quien regresó a la escuela de su infancia . La historia de Lazy Boy es bastante dura y, hace unos años, compartió cómo fue su infancia antes de llegar a la fama: “Soy un muchacho que sus padres son de Chiapas, de un pueblo que se llama California, el estado más pobre de México, pero siempre tuve la fortuna de tener una madre trabajadora que me sacó adelante y me llevó a Veracruz, y es ahí donde mi vida comenzó a cambiar”, relató en Relevo.

Getty Images Lazy Boy es el mexicano que triunfa en la UFC.

“Empecé de niño entrenando karate porque tenía mucha energía, me peleaba mucho en la escuela y de ahí en adelante me di cuenta que las artes marciales marcaron mi vida y me alejaron de vicios, delincuencia”, expresó Rodríguez. “En ese tiempo, Coatzacoalcos, Veracruz, era un entorno muy difícil, el crimen organizado era lo que reinaba en ese momento y muchos amigos míos, compañeros, terminaron en ese ambiente y gracias al deporte me alejé de eso, cambió mi vida y me dio una segunda oportunidad”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, a los 14 años se dio cuenta que su futuro estaba en las artes marciales y dejó de manera definitiva el colegio: “Yo decidí empezar en esto en serio a la edad de 14 años, me di cuenta de que no era bueno en la escuela, no era bueno cantando, no era bueno bailando, pero yo sabía que estaba destinado a algo grande, sabía que yo era especial, solo tenía que encontrarlo”. En la actualidad, Rodríguez es uno de los pocos mexicanos que se destacan en la UFC.

El día que Lazy Boy tuvo que rebuscarse la vida antes de llegar a la UFC

Rodríguez mencionó que tuvo que ayudar en su hogar para poder sobrevivir: “Las necesidades en casa siempre fueron bastantes, solamente me crió mi madre, era empleada doméstica, yo tenía que vender gelatinas en los camiones para tener dinero al día, llegamos a vivir en casas abandonadas, ese tipo de situaciones de vida hicieron que hoy en día yo me encuentre aquí y me diera esa hambre para salir adelante. A la edad de 16 años yo me salí de mi casa y me vine a la CDMX con el objetivo principal de llegar a la UFC y algún día ser campeón”.